Elon Musk: Beş yıl içinde dil öğrenmeye gerek kalmayacak
Tesla CEO’su ve girişimci Elon Musk, üzerinde çalıştığı bir teknoloji sayesinde beş yıl gibi kısa bir süre içinde insanların konuşmaya ve dil bilmeye ihtiyacı olmayacağını açıkladı.
Tesla CEO’su ve girişimci Elon Musk, ABD’deki 'The Joe Rogan Experience' isimli programda sahip olduğu nöroteknoloji firması 'Neuralink'in çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.
48 yaşındaki iş insanı, şirketin önümüzdeki yıl içinde ilk kez bir 'Neuralink' cihazını insan beynine bağlayabileceğini umduğunu söyledi.
Buna göre pille çalışan bir çip, kafatasına yerleştirilecek ve beyne elektrotlar gönderebilecek.
"Konuşmaya gerek kalmayabilir"
"Beyninizdeki herhangi bir yerle arayüz kurulabilir, bu yüzden cihaz görme yeteneğinizi iyileştirebilir" diyen Musk, ilk nesil cihazların beyin yaralanmalarını ve bozukluklarını tedavi etmeye odaklanmasına rağmen, daha sonra bunların çok daha fazlasının gerçekleşebileceğini ekledi:
"5 yıl içinde konuşmanıza gerek kalmayabilir. Duygusal nedenlerle bunu hala yapabiliriz. Ancak bu cihazlarla çok hızlı ve daha hassas bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. Dile ne olacağından emin değilim. Böyle bir durumda 'Matrix' gibi bir şey olurdu. Farklı bir dilde mi konuşmak istiyorsunuz? Sorun değil, sadece programı indirin."