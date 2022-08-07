Elon Mask Twitter'ı satın almak için tek şartını açıkladı

Elon Mask, geçtiğimiz dönemlerde sosyal medya platformu Twitter'ı satın almak için harekete geçmişti. Mask, 44 milyar dolarlık bir bedelle anlaşma sağlanmasının ardından kısa süre sonra bu kararından vazgeçmişti. Twitter'ı yeniden satın almak için şirkete şimdi bir şart sunan Elon Mask, şirketin sahte hesapları nasıl anladığını açıklaması halinde satın alma işlemlerinin yeniden başlayacağını belirtti.