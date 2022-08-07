Elon Mask Twitter'ı satın almak için tek şartını açıkladı
Sosyal medya platformu Twitter'ı önce satın almak isteyip sonra bu kararından vazgeçen Elon Mask, satın alma işlemlerinin yeniden başlaması için şirkete bir teklif sundu
Elon Mask, geçtiğimiz dönemlerde sosyal medya platformu Twitter'ı satın almak için harekete geçmişti. Mask, 44 milyar dolarlık bir bedelle anlaşma sağlanmasının ardından kısa süre sonra bu kararından vazgeçmişti. Twitter'ı yeniden satın almak için şirkete şimdi bir şart sunan Elon Mask, şirketin sahte hesapları nasıl anladığını açıklaması halinde satın alma işlemlerinin yeniden başlayacağını belirtti.
'Yöntemi göstersin'
ABD'li yüksek teknoloji devi, Twitter'ın hesapların gerçek olup olmadığını belirlemek için hesaplardan örnek alma yöntemini kendisiyle paylaşması halinde, satın alma anlaşmasının orijinal şartlarda devam edeceği mesajını verdi:
"Twitter, 100 hesabı örnekleme yöntemini ve gerçek olduklarını nasıl doğruladığını açık şekilde aktarırsa, anlaşma orijinal şartlarda devam etmelidir."
"Ama ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptıkları bildirimlerin büyük oranda yanlış olduğu ortaya çıkarsa, o zaman anlaşma devam etmemelidir."