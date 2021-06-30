Elmalı davası çocukların çizdiği resimler ses kayıtları için ünlüler sosyal medyada haykırdı!
Türkiye'nin gündemine oturan Elmalı davasıyla ilgili ünlüler sosyal medyadan ayağa kalktı! Antalya Elmalı'da gerçekleşen iki kardeşin istismar edilmesi olayı ile ilgili tepkisini dile getiren ünlü oyuncu Bergüzar Korel "Lütfen, sizden rica ediyorum, yalvarıyorum; bu çocukların çıkmayın sesi olun. " dedi Şarkıcı İrem Derici ise çok sert sözlerle tepkisini dile getirdi; "Çocuklara bakamayacaksanız üremeyiné dedi.
Antalya'da 7 ve 10 yaşındaki kardeşlerin cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla anne ve üvey baba tutuklanmıştı. 2 kardeşin istismarını çizimlerle anlattığı olay, Türkiye'nin gündemine oturdu. Bababanne, eski gelini ve kocası ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Ünlü isimler, Türkiye'nin gündemine oturan olaya büyük tepki gösterirken, şimdilerde üçüncü kez anne olmak için gün sayan Bergüzar Korel de Elmalı davasıyla ilgili paylaşımda bulundu. Çağrıda bulunan ünlü oyuncu, "Susmayın, hiçbirimiz susmayalım. Sesimiz birlikte çok daha fazla çıkıyor" dedi.
"İstismara uğrayan bütün çocuklarımız için bağırmak zorundayız" ifadelerini kullanan Korel, yayınladığı videoda şu ifadelere yer verdi:
Merhabalar. Ben story'lerimde hiçbir şeyi silmedim ama bu çocukların yazılı ifadelerini koyduğum story'i Instagram sildi. Sonra da Instagram'ımda garip garip şeyler oldu. Tahmin ediyorum ne olduğunu...
Ama tabii ki bu çocukların sesi olmaya devam edeceğiz. Lütfen, sizden rica ediyorum, yalvarıyorum; bu çocukların çıkmayın sesi olun. Susmayın, hiçbirimiz susmayalım.