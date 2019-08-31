Eliz Sakuçoğlu sevgilisinin kucağına atlayıp öpücüklere boğdu tepki çekti

Bazı sosyal medya kullanıcıları Eliz Sakuçoğlu'nu karakter olarak Şeyma Subaşı'na benzettiklerini söylerken yaptığı hareketi, ''Ayıp ama özel anlarınızı niye herkesle bu şekilde paylaşıyorsunuz'' diyerek eleştirmeden de duramadı.