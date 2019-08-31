Eliz Sakuçoğlu sevgilisinin kucağına atlayıp öpücüklere boğdu tepki çekti
Bir dönem Murat Boz ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Eliz Sakuçoğlu, aşka gelip sevgilisini öpücüklere boğunca tepki çekti.
Ekin Mert Daymaz ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra DJ Semih Ergün'le yeni bir aşka yelken açan Eliz Sakuçoğlu, son paylaşımıyla sosyal medyada tepkilere neden oldu.
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İlişkisini gizlemeyen ve sevgilisi ile rahat tavırlar sergileyen Eliz Sakuçoğlu, son paylaşımında aşka gelip sevgilisinin kucağına atlayıp dudağından öptü.
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Sakuçoğlu'nun bu hareketini gören çoğu Instagram kullanıcısı, tepkilerini görüntüyü paylaşan magazin sayfalarının altında yazdıkları yorumlarla dile getirdi.
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Bazı sosyal medya kullanıcıları Eliz Sakuçoğlu'nu karakter olarak Şeyma Subaşı'na benzettiklerini söylerken yaptığı hareketi, ''Ayıp ama özel anlarınızı niye herkesle bu şekilde paylaşıyorsunuz'' diyerek eleştirmeden de duramadı.
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