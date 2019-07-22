Eliz Sakuçoğlu kendisi paylaştı! Sevgilisiyle dudak dudağa

Daha önce Hakan Sabancı ve Ekin Mert Daymaz ile birliktelik yaşayan Eliz Sakuçoğlu, çok geçmeden yeni bir aşka yelken açtı. Önceki sevgilileriyle kameralardan sürekli kaçan ve el ele bile görüntü vermeyen Sakuçoğlu, yeni ilişkisinde bu tabuları yıktı.