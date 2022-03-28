Elitlerin 'Sığınak' akını.. Neye hazırlanıyorlar?

Washington Post tarafından geçen hafta Pazartesi günü düzenlenen sanal bir etkinlikte Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana fiyatlardaki büyük artışa rağmen insanlara yiyecek veya benzin depolamamalarını söyledi.

Dünya Bankası Başkanı, pek çok seçkin arkadaşının yapmasına rağmen, halkın herhangi bir korkudan dolayı tedarik yapmamasını istiyor.

Kendilerince alt sınıf halkın tedbir almaması istenirken, kendileri çok büyük bir hazırlığın içindeler.

Ukrayna'nın işgali başladığından beri, “Kıyamet Sığınakları” satışlarında büyük bir artış görülmüş.

Son birkaç yıldır habersiz olan süper zenginler, panik modundalar.

Kendileri için kıyamet sığınakları şeklinde bir teselli bulmaya çalışıyorlar.

Multi-milyonerlere hizmet veren büyük bir şirketle röportaj yapan The Sun'ın yakın tarihli bir makalesinde, Ukrayna'nın işgalinden bu yana kıyamet günü sığınaklarının satışları yüzde 1000'in üzerinde arttığı belirtildi.

Kıyamet günü sığınakları satışı yapan Rising S Bunkers'ın Genel Müdürü Gary Lynch, Teksas merkezli şirketin sizi 39.500 $ gibi düşük bir fiyata kendi mülkünüzdeki tek yataklı bir sığınağa koyabileceğini, ancak seçkinler için en üst seviye sığınakların her birinin 9 milyon dolardan fazlaya mal olduğunu söyledi.

Lynch, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bir gün sonra 5 sığınak sattığını da sözlerine ekledi.

Şimdi ise bu rakam çok astronomik bir şekilde artmış durumda.

Elitlerin bu ilgisi sadece ABD’ye has değil. Genel Müdür Lynch, Birleşik Krallık, İtalya, Kanada, Japonya başta olmak üzere bir çok ülkeden talep olduğunu belirtiyor.

Elitlerin, dünyanın sonuna hazırlanmak için malzeme ve kıyamet günü sığınakları stoklayan “Kıyamet hazırlayıcıları” haline geldiği teorisi, sadece bir teoriden daha fazlası olduğu yine ortaya çıktı

Dünyanın en iyi milyarderleri, nasıl hayatta kalmayı planladıklarına dair bu tarz şirketler bilgi alıyor, gerektiğinde üst düzey korumalı sığınakları tereddüt etmiyorlar.

Standart bir sığınaklar içinde aile efradına göre yatak, bir mutfak, bir banyo, bir tuvalet ve bir de salon var.

Ama milyarderlerin ‘lüks’ sığınakları tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi çok farklı.

Bu lüks sığınaklarda; tohum ve tahıl depoları, silah ve teçhizat odaları, jakuzili ve havuzlu banyolar, içinde barları olan devasa salonlar var.

Zaten bir çok zenginin aldığı sığınaklar bu şekilde.

Ama dikkatimi çeken ise, radyasyon sonrası hayatta kalmayı kolaylaştıracak elbise ve maskelerin olmasıydı.

Yani ciddi ciddi bir nükleer felakete mi hazırlanıyorlar?

Eskiden, böyle bir sığınak ihtiyacının ancak göktaşı çarpmasından dolayı olacağı kesindi.

Ama şimdi tüm dünyadaki cahiller nükleer savaş için tezahürat yapıp savaş gerilimini arttırdıkça, bu sığınaklar olası bir nükleer felaket için ihtiyaca dönüştü.

Forbes, ABD'deki en zengin kişilerden bazılarının hayatta kalmak için büyük miktarlarda araziler satın aldıklarını da söylüyor.

Son rakamlara göre bu bazı zenginlerden;

John Malone , Colorado'da toplam 2,2 milyon akre araziye,

CNN'nin kurucusu Ted Turner , Montana, Nebraska, New Mexico ve Kuzey Dakota'daki arazileri de içeren 2 milyon dönüm araziye,

AEG CEO'su Philip Anschutz , Wyoming'de 434.000 dönüm araziye,

Ve Amazon CEO'su Jeff Bezos , Teksas'ta 400.000 dönüm araziye sahip.

Yine Forbes’e göre bu elitler, ciddi boyutlarda tarım arazilerine de sahip.

Büyük bir felaketin ardından para ve değerli metaller neredeyse işe yaramaz olacağından, başta Avustralya ve Yeni Zelanda’da olmak üzere kendi kendine sürdürülebilir bölgeler çoktan alınmış bile.

Dünya çapında bir krize;

Dünya'ya çarpan bir asteroit, patlak veren bir nükleer savaş veya Covid-19 neden olsa da, seçkinler tarafından verilen kararlar her zaman halk için sinyaller olarak algılanmalıdır.

Dünya Bankası size bir şeyi yapmamanızı söylediğinde, tersini yapmak iyi bir seçim olabilir.

Hali hazırda büyük miktarda paraya sahip olan bireyler, paranın artık değerli olmadığı ve kendi kendine sürdürülebilir tarım arazilerinin en değerli kaynak olduğu bir döneme hazırlanırken, halk olarak çok dikkatli olmamızın zamanı gelmiştir.

İki ihtimal var;

Ya bizim bilmeyip de onların bildiği bazı bilgiler var.

Ya da inançsızlıkların vermiş olduğu boş bir korku içindeler.

Her halükarda olacak olan, olur.

Yazılmış, başa gelir.

Kader tecelli eder.

Ama onların bilmeyip bizim bildiğimiz çok daha değerli bir bilgi var; “En büyük sığınak Tevekküldür.”

Selametle…