Elindeki mum yüzünden dudağı göğsüne yapışan kadının dramı
Filipinler'de 43 yaşındaki Leonor Niusa, işyerinde elinde tuttuğu mumun gaz bidonuna düşmesiyle çıkan yangın sonucu ağır yaralandı. Bedeninde ciddi yanıklar oluşan Niusa'nın dudakları göğsüne yapıştı.
Filipinler'in Zamboanga şehrinde yaşayan üç çocuk annesi Leonor Niusa, çalıştığı iş yerinde elinde tuttuğu mumun gaz bidonuna düşmesi sonucu çıkan yangında felaketi yaşandı.
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Vücudunda ağır yanıklar oluşan Niusa'nın dudakları göğsüne yapıştı.
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Tedavi için gerekli parayı ödeyebilecek gücü olmayan talihsiz kadın, tam 15 yıldır bu şekilde yaşıyor.
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Leonor Niusa, yetkilerden tedavi için maddi yardım bekliyor.
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