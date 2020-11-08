Elif Perinçek ile annesi ve ikiz ablalarının tedavisi sürüyor! İşte son durum

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek ile annesi Seher Dereli ve ikiz ablaları Elzem ile Ezel Perinçek'in tedavileri sürüyor. Seher Dereli ve kızlarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.