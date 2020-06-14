Elif Dağdeviren bir bir anlattı Ünlü isme Maçka Parkı'nda şoke eden taciz!

"Maçka Parkı benim Nişantaşı'na geçmek için kullandığım yürüme yolu. Köpeklerimi de burada gezdiriyorum. Çocukları uzaktan görüyordum. Geçenlere tükürüyorlar ya da dokunup kaçıyorlar. Biri uyardı. Ben yaklaşınca 'üstüme gelme tükürürüm korona olursun' dediklerini duydum. Bir oyun yapmışlar diye düşündüm. Ben geçerken bana da laf attılar. Oradan çıktım ve koşarak peşimden geldiler.