Eli öpülecek kadın! Hatay'da mezarlıkta çiçek satarak kızını Oxford Üniversitesi’nde okutuyor

Hatay’da 15 yıldır mezarlıkta çiçek satarak, evinin geçimini sağlayan iki çocuk annesi Gülseren Bozkurt (57), kazandığı parayla hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de iki çocuğunu üniversitede okutuyor. Çiçek satarak kazandığı paranın büyük bir bölümünü çocukları için harcayan anne, kızını İngiltere’nin Oxford Üniversitesi’nde okutuyor. Fedakar anne, ''Sağlıklı sıhhatli olduktan sonra, çalışmak en güzel şeydir'' diye konuştu.