BIST 1.451
DOLAR 8,27
EURO 10,05
ALTIN 487,66

Eleme adayları şoke etti Poyraz Batuhan Survivor'ı karıştırdı Acun Ilıcalı uyardı

Eleme adayları şoke etti Poyraz Batuhan Survivor'ı karıştırdı Acun Ilıcalı uyardı

Survivor'da finale doğru heyecan tırmanırken gerginlik de zirveye taşındı. Acun Ilıcalı, Poyraz ve Batuhan'ı uyardı. Elemeye kalan isimler hayrete düşürdü.

Eleme adayları şoke etti Poyraz Batuhan Survivor'ı karıştırdı Acun Ilıcalı uyardı

TV8'de adım adım finale giden Survivor yarışmasında gerginlik yaşandı. Kırmızı takım oyunu kazandıktan sonra Batuhan mavi takıma dönüp "Açken yazın bakalım şimdi" dedi. Poyraz ise mavi takıma laf atıldığı için Batuhan'a "Dört aylık takım arkadaşları varken potaya girmek kolay. Benim takımıma laf ediyorsun" diyerek tepkisini gösterdi.

18
Eleme adayları şoke etti Poyraz Batuhan Survivor'ı karıştırdı Acun Ilıcalı uyardı

Batuhan ve Poyraz arasında tartışma bir süre daha devam etti. Takım arkadaşlarının araya girmesine rağmen ikili sakinleşmedi. Daha sonra Poyraz'ın Batuhan'a kariyeriyle ilgili sözler söyledi. Poyraz, normal hayatında oyuncu olan Batuhan'a "Kötü oyuncusun. Kariyerin erken bitmiş" dedi.

28
Eleme adayları şoke etti Poyraz Batuhan Survivor'ı karıştırdı Acun Ilıcalı uyardı

Poyraz ve Batuhan gerilimi konseye de taşındı. Acun Ilıcalı, dokunulmazlık oyunu sonrası Batuhan ile Poyraz arasında gerçekleşen gerilim hakkında konuştu. Acun Ilıcalı bu duruma tepki göstererek Poyraz ve Dora'ya "bel altı vuruyorsunuz" dedi.

38
Eleme adayları şoke etti Poyraz Batuhan Survivor'ı karıştırdı Acun Ilıcalı uyardı

Poyraz'ı uyaran Acun Ilıcalı, şunları söyledi:

"Dora gibi seçilmiş laflarla Batuhan'a bel altı vurdun. Batuhan'ı haklı buluyorum. Bir yarışmacıyı Survivor'la ilgili konularla eleştirmen normal.''

48