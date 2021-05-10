Eleme adayları şoke etti Poyraz Batuhan Survivor'ı karıştırdı Acun Ilıcalı uyardı

Batuhan ve Poyraz arasında tartışma bir süre daha devam etti. Takım arkadaşlarının araya girmesine rağmen ikili sakinleşmedi. Daha sonra Poyraz'ın Batuhan'a kariyeriyle ilgili sözler söyledi. Poyraz, normal hayatında oyuncu olan Batuhan'a "Kötü oyuncusun. Kariyerin erken bitmiş" dedi.