Elektrik kesintileri! Yeni dünya diktatörlüğünün karanlığı..

Eski Birleşik Krallık başbakanı Winston Churchill’in sevdiğim bir itirafı vardır;

“Dünyada çok kapsamlı bir olayın yaşandığını ve çok ince hesaplı bir planın yapıldığını ve bizlerinde bu senaryoda sadık bir uşak olarak hizmet edeceğimizi göremeyen kör ve ahmaktır.”

Bende derim ki “Dünya sistemini elinde bulunduran ve yöneten gizli imparatorlukların varlığını bilmeyen ve dünyaya hükmettiğini göremeyen bir Müslüman ise gaflet içindedir."

Dünyanın hemen hemen her yerinde bulunan, savaşlar, darbeler, komplolar, derin tezgahlar, suikastlar ve saldırıların, derin güçler tarafından empoze edildiğini bilmek gerekir. Aksi takdirde yaşamın her anında dünyadan bir adım geride kalırsınız. Son dönemde ülkemizde, dünya siyaseti ve bu tarz oluşumlara artan merak, kendilerinin istendiği şekilde bir tanıtma veya reklam aşikarlığıdır. Ben bir komplo teorisyeni değilim. Lakin “görünen köyün kılavuz” istemediğini de bilirim.

Geçen yılla beraber girdiğimiz yeni on yılın, toplumsal yaşantımızda bir çok şeyi değiştireceğinin örnekleri 2020 yılı ile belliydi. Dünyayı yöneten güçlerin, yeni bin yıl ile birlikte dünya düzeninin değiştirilmesi planı oldukça aşikardı. 11 Eylül saldırıları, Afganistan ve Irak işgalleri, Rothschild’lerin Amerika anayasasına karşı gelip ihlal edilmesi, Lordlar kamarasını ele geçirmeleri, Arap baharı ve daha sayacağımız nice olaylar bu hakikatin göstergesiydi. 2020 yılı itibaren, “Yeni dünya düzeni” için “Büyük sıfırlama” planları istikrarını koruyarak yüzde 90’lık tamamlanmış oranına sahipti. İstenilen bu hedefte Koronavirüsün etkisi bir hayli büyük olmuştu.

Bakın Bertrand Russel’ın tescillenmiş bir teorisini paylaşayım sizlerle;

“Dünyaya hükmeden derin aile ve güçlerin, yeni dünya düzeni için ilk atılımları savaşlar ile olmuştur. Çünkü hedefledikleri bu düzenin asıl gayesi nüfusu azaltmak ve insanlığı tek bir devlet altında toplamak. Dini olmayan diktatörlük ile yönetilen bu devlet için, savaşların önemi büyüktür. Gereksiz tüketicilerden kurtulmanın yolu savaşlar çıkarmaktır. Birinci ve ikinci dünya savaşıyla, yaklaşık 65 - 70 milyon insanın ölümü yeterli olmadı. Gereksiz tüketicilerden kurtulmak için salgın hastalıklar çıkarmalıydı. AIDS ve SARS gibi hastalıkların asıl gayesi de bu. İlerleyen tarihlerde daha etkili olacak bir hastalıkla, “Yeni dünya düzeni” hedefi için büyük bir sarsıntı sağlayabilirler.”

Artık öyle bir çağda yaşıyoruz ki, dünyanın neresinden bir haber alırsak doğal yaşantının verdiği bir şey mi veya bir plan mı diye düşünmeden geçemiyoruz. Elit zümre salgın ve savaşlardan korunmak için özel önlemler alır, olan insanlığa olur. Kaide, kural böyledir.

Elektrik kesintileri

Henüz virüs üzerinde ciddi teoriler dolaşırken birde elektrik kesintileri başladı. Başta Pakistan da olmak üzere başlayan karanlık çağ, ardından Vatikan ve İran’ı da etkiledi. Geçen hafta sosyal medya hesabımdan yaptığı açıklamayla bu konuya kısaca değinmiştim zaten. The Econmist’in, geçtiğimiz yıl Haziran ayında, 2021 kapağı olarak adlandırılan baş sayfasında her şey belirliydi. “The next catastrophe” yani “ Sırada ki felaketler” başlığını atan derginin altında ki çizim, bu günleri hatta 2021’in gelecek günlerinden haber veriyordu. Çizim de bulunan aile gaz maskesi takmış bir halde koltuk üzerinde oturuyor, ve arkalarında ki duvarlarda türlü türlü felaket tabloları vardı. Ama dikkatimizi çeken, ailenin hemen yanında bulun çift priz ve ışığın aile üzerinde dikey değil de yatay yansımasıydı. Tavanda yanan bir ışık gölgesini dikey şekilde bırakır. Ama sanki karanlıkta kalan aileye suni bir ışık verilmiş ve yansımaları yatay olarak arkalarında kalmıştı. 2021’in ilk ayın da meydana gelen kısa süreli kesintiler, yeni bir kaos ve siber saldırıları oluşturacak uzun kesintilerin habercisi konumundaydı.

Simspsonlar da elektrik kesintisi

Hatta dikkatimizi çeken bir diğer husus ise, kehanetleri ile damga vurmuş “The Simpsons” dizisinin 24. Sezonunda ki 9. Bölümünde yaşanan olaylardı. 2012- 2013 yıllarında yayınlanmış olan sezonun bölümünde, bir elektrik kesintisinin başlayarak tüm ülkeyi eski sürüne döndürmesiydi. Elektrik kesintisinin ardından, telefon ile mesajlaşan gençlerin posta kutularına mektup atmaları, berberlerin tıraş makinesi yerine makaslara dönmesi ve tüm televizyonların ekranlarının yok olması işlenmişti. Sahnenin sonuna ise halk sokağa dökülmüş, ellerinde ki pankartlar da ise şu ifadeler yer alıyordu; “Volt yoksa oy yok!” “Elektriğe özgürlük” “Açıklama yaparsanız iyi olur.”

Tabi ki bir çizgi dizi, bizlere geleceği öngörmemizde tamamıyla gerçekçi bir kaynak olmayacaktır. Ama bilen bilir son 30 yıldır Dünyayı yöneten güçlerin, kendi hedef ve planlarını yıllar öncesinden sinema subliminalliği ile haber vermesi popülerleşti. Bu yıl insanlığı, özellikle Müslümanlığı neler bekler bilmek zor lakin dünya sistemini bilip tahminler yapmanın zararı değil de fazlasıyla kârı olur.

Evet arkadaşlar. Hep beraber karanlık bir çağa doğru sürükleniyoruz. Belki bir hafta, belki bir ay şehirlerimiz karanlıkta olsa da dünyanın yönetimi geçmişinden çok daha karanlık bir hale gidiyor. Ümitsiz olmamıza binlerce sebep dahi olsa, ümidimiz her daim olmalı. Tedbir almak ise, Müslümanca düşünmek üzere çağa bakmaktır. Çağın sisteminde Müslümanı nelerin beklediğidir. Dünyayı yönetenlerin elektrik kesintisiyle hedefledikleri kaos ortamı ve toplumsal huzursuzluk, hakkıyla İslamı yaşayanların gölgesinde olacaktır.

Düşmanı bilmek, yapılanları tahmin etmek ve öncesinden hazırlanmak bizler için olması gereken ilk kuraldır. Dünya sistemine yabancı olmak, dünyaya uzak olmaktır. Bir Türk ve Müslüman kimliğini taşıyan her birey için bu konulara kafa yormanın faydası çok olacaktır. Bilsek de bir şey olmaz, ne yapabiliriz demeyin, Allah’ın Peygamberi bile düşmanın hareketlerine önem vermiş ona göre tedbirler almıştır. Her ne kadar düşman olarak nitelendirdiğimiz güç, çok büyükte gözükse, asıl güç şuurlanan ve Allah’a güvenen toplumun olacağı gerçeğini unutmayalım.

“Sonuç olarak dünyada kendi çıkarları için savaşlar çıkaran bir avuç elitin kendi tasarımları olan ve “tek dünya devleti” diktatörlüğünü içeren “yeni dünya düzeni” planına karşı gelen tüm devlet adamları ve ülkeleri yok ettikleri ortadadır. Bu derin gücün karşısına bir güçle çıkılmadığı sürece en geç 2025 yılında tüm dünya acımasız bir diktatörlüğün karanlığına gömülecektir.” (Dr. John Coleman / Rothschild Hanedanlığı)

Allah hakkıyla en iyi bilendir.

Selametle..