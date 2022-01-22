Elektrik faturası göreni çarptı 5 soruda kademeli tarifeyle nasıl zam geldi?

1) Elektrik faturasında kademeli sistem nedir?

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji Birimi Koordinatörü Olgun Sakarya: Kademeli sistem, elektrik faturasında meskenler için günlük 5 kilovat/saat tüketimi birinci kademeden, 5 kilovat saat ve üstünde tüketimi olanların da ikinci kademeden faturalandırıldığı bir sistem. 5 kilovat saat ve altında olan tüketimlerde kademe enerji fiyatı daha düşük. 5 kilovat/saati aşan kısmı için sadece daha pahalı bir enerji bedeli olarak faturalara yansıyor.