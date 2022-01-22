Elektrik faturası göreni çarptı 5 soruda kademeli tarifeyle nasıl zam geldi?
Elektrik faturalarına kademeli tarifenin geleceğinin açıklanmasıyla az yakandan az çok yakandan çok ödeme alınacağı söylenmişti. Ancak vatandaşlar rakamların uçuşa geçtiği faturaları görünce şoka girdi. Vatandaşlar hesaplamaları görünce kafalarda soru işaretleri oluştu. Peki kademeli tarife ne? Fatura kesim süreleri değişti mi?
Kademeli tarifeyle bu kadar zamlı gelen elektrik tarifeleri kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Sosyal medyaya elektrik faturası şikayetleri yağdı.
Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji Birimi Koordinatörü Olgun Sakarya ve Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal Haberglobal'e konuştu.
1) Elektrik faturasında kademeli sistem nedir?
Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji Birimi Koordinatörü Olgun Sakarya: Kademeli sistem, elektrik faturasında meskenler için günlük 5 kilovat/saat tüketimi birinci kademeden, 5 kilovat saat ve üstünde tüketimi olanların da ikinci kademeden faturalandırıldığı bir sistem. 5 kilovat saat ve altında olan tüketimlerde kademe enerji fiyatı daha düşük. 5 kilovat/saati aşan kısmı için sadece daha pahalı bir enerji bedeli olarak faturalara yansıyor.
2) Neden iki farklı kademeden elektrik ödüyoruz?
Sakarya: EPDK'nın dar gelirliyi korumak, verimlilik ve tasarruf sağlamak gibi bir yaklaşımı var. Ama bu yaklaşımın doğru olmadığını düşünüyoruz. Çünkü "Dar gelirliyi korumayı amaçladık" diye sunulan bu birinci kademe tarife, bir önceki tarifeye göre yüzde 50 zamlandı.
Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal: Aslında bize göre bu yüksek zammı kısmen kamufle edilmesidir. Düşük tüketime daha az zamlı tarife, yüksek tüketime daha yüksek tarife uygulaması. Ortalama 4 kişilik bir ailenin mesken elektrik ihtiyacı aylık 230 kilovat/saattir. Görüldüğü üzere 150 kilovat/saatin üzerindedir. Oluşturulmak istenen algı: 'Az tüket az öde'
Şu anda zamlı tarife gelen faturaların yarısına yansımış durumda olmasına rağmen tüketicileri isyan ettirmiş durumdadır.