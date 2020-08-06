Elçin Sangu'ya benzetilmişti Türkücü Ceylan'ın değişimi görenleri şaşırttı
Elçin Sangu'ya benzemesiyle olay yaratan türkücü Ceylan'ın yine son hali görenleri şaşırttı. Ceylan'ın son paylaşımı birçok yorum aldı.
Küçük Ceylan olarak tanınan Ceylan Avcı, son zamanlarda fiziksel değişimiyle adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde başarılı oyuncu Elçin Sangu'ya benzerliğiyle konuşulan Ceylan, şimdilerde sosyal medyayı resmen sallıyor.
Türkücü Ceylan, son halini gösteren bir selfie pozunu Instagram sayfasında paylaştı. Yüzünde çok sayıda estetik operasyon olan Ceylan'ın saçlarını iki yandan ördüğü fotoğraf takipçileri tarafından çok sayıda beğeni aldı.
Ceylan'a ^^Ceylan ablam güzel kadın yılların eskimeyen güzelliği rabbim sana hayırlı uzun ömürlü yaşlar versin'' gibi birçok yorum yapıldı.
Öte yandan Ceylan daha önce de Elçin Sangu'ya benzetilmiş ve bu benzetme karşısında sessiz kalmamıştı. Ceylan Sangu'ya benzemek için çaba sarf etmediğini söylemişti.