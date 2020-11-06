Elçin Sangu biten dizisinin ardından Netflix'te bomba gibi bir projeyle geliyor
Elçin Sangu, biten İyi Günde Kötü Günde dizisinin ardından yeni bir projeyle dönüyor. Elçin Sangu, Ezel Akay imzalı Netflix'te yayınlanacak olan "9 Kere Leyla" filminde boy gösterecek.
Elçin Sangu, ekran macerası kısa süren İyi Günde Kötü Günde dizisinin ardından Netflix’te yayınlanacak olan Ezel Akay imzalı 9 Kere Leyla adlı filmde Haluk Bilginer ve Demet Akbağ ile başrolü paylaşıyor.
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Star TV ekranlarında yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisinde Ozan Dolunay ve Yasemin Allen ile başrolde oynamıştı. Dizinin 6. bölümüyle final yapması nedeniyle üzüntü yaşamış ve yapımcının değil, kanalın dizinin arkasında durmadığından yakınmıştı.
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Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan ve şöhreti yakalayan Elçin Sangu, o diziden sonra uzun bir süre bir projede yer almamıştı.
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Hayranlarının karşısına Yaşamayanlar adlı diziyle çıkan Elçin Sangu sonrasında Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünde oynadığı Çarpışma dizisiyle ekranlara gelmişti.
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