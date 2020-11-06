Elçin Sangu biten dizisinin ardından Netflix'te bomba gibi bir projeyle geliyor

Star TV ekranlarında yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisinde Ozan Dolunay ve Yasemin Allen ile başrolde oynamıştı. Dizinin 6. bölümüyle final yapması nedeniyle üzüntü yaşamış ve yapımcının değil, kanalın dizinin arkasında durmadığından yakınmıştı.