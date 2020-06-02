Elazığ'da Urartular döneminden kalma Hıdırbaba Höyüğü definecilerin zararına uğradı
ELAZIĞ'da Urartular döneminden kalma 3 bin yıllık Hıdırbaba Höyüğü, defineciler tarafından çukurlar açılarak zarara uğratıldı.
Elazığ’da geçmişi 3 bin yıla dayanan Hıdırbaba Höyüğü, kaçak definecilerin uğrak mekanı oldu. Tarih kokan eser farklı zamanlarda yapılan izinsiz kazılarla zarar görürken, şu ana kadar 7 şahsın jandarma ekipleri tarafından yakalanarak yasal işlem yapıldığı öğrenildi.
Arkeolojik sit alanı olarak korunuyordu: Merkeze bağlı Hıdırbaba köyünde bulunan ve Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü tarafından koruma altına alınarak, 2014 yılında 1’nci derece Arkeolojik sit alanı ilan edilen 3 bin yıllık höyüğe kaçak kazı yapanlar zarar verdi.
Definecilerin izinsiz kazı yaptığı tarihi höyükte, biri 4 metrelik diğeri ise 2 metrelik çukurların açıldığı öğrenildi. Durumun fark edilip jandarmaya bildirilmesi üzerine bölgede sürekli tedbirler alındığı ve şu ana kadar 7 şahsın yakalandığı bildirildi.
Farklı tarihlerde yakalanan 7 şahıs hakkında gerekli adli işlemin yapıldığı aktarıldı.
Urartular döneminden kaldığı değerlendirilen höyüğün turizme kazandırılması için köy sakinlerinin, arkeolojik kazı yapılmasını istediği bildirildi.