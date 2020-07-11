Elazığ'da şaşırtan çukur gizemi halen çözülemedi

Meteor mu obruk mu

Çukurun Şenpınar köyü içerisinde bulunduğunu belirten İlçe Belediye Başkanı Ali Uslu, “Mahallede ‘Kup Çukuru’ diye tabir edilen alandayız. Kup Çukuru, bizim çocukluğumuzdan beri dile gelen ve gizemini hala koruyan bir alan. Dedelerimizin bize anlattıklarına kimine göre meteor düşmesi ile oluşan bir çukur, kimine göre obruk bir çukur” dedi.