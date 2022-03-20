Elazığ'da mühendislik yerine baba mesleğini yaptı! 30 metrekarelik dükkâna sipariş yağıyor
ELAZIĞ'da yaşayan Güven Buldaç, baba mesleği kolonya üretimini 30 metrekarelik iş yerinde devam ettirerek, 41 yıldır ürettiği ürünlerini Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiyor.
Elazığ'ın ilk kolonya imalatçıları arasında yer alan babası Yaşar Buldaç'ın yanında 6 yaşından itibaren çalışmaya başlayan 49 yaşındaki 2 çocuk babası inşaat mühendisi Güven Buldaç, kolonyacılık mesleğini tutkuyla sürdürüyor.
Buldaç ,59 yıllık mazisi olan baba mesleği kolonya üretimini 30 metrekarelik iş yerinde devam ettirdi.
Buldaç Elazığ ile özdeşleşmiş Elazığ Geceleri ve Harput Sefası adını verdiği kolonya çeşitlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine ulaştırıyor.
Babasının kendisine bıraktığı mirasa sahip çıktığını ifade eden Güven Buldaç, "Babam 1953 yılında İstanbul’da ünlü bir kolonya fabrikasında işe başlıyor." ifadelerini kullandı.