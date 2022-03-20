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Elazığ'da mühendislik yerine baba mesleğini yaptı! 30 metrekarelik dükkâna sipariş yağıyor

Elazığ'da mühendislik yerine baba mesleğini yaptı! 30 metrekarelik dükkâna sipariş yağıyor

ELAZIĞ'da yaşayan Güven Buldaç, baba mesleği kolonya üretimini 30 metrekarelik iş yerinde devam ettirerek, 41 yıldır ürettiği ürünlerini Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiyor.

Elazığ'da mühendislik yerine baba mesleğini yaptı! 30 metrekarelik dükkâna sipariş yağıyor

Elazığ'ın ilk kolonya imalatçıları arasında yer alan babası Yaşar Buldaç'ın yanında 6 yaşından itibaren çalışmaya başlayan 49 yaşındaki 2 çocuk babası inşaat mühendisi Güven Buldaç, kolonyacılık mesleğini tutkuyla sürdürüyor. 

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Elazığ'da mühendislik yerine baba mesleğini yaptı! 30 metrekarelik dükkâna sipariş yağıyor

Buldaç ,59 yıllık mazisi olan baba mesleği kolonya üretimini 30 metrekarelik iş yerinde devam ettirdi.

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Elazığ'da mühendislik yerine baba mesleğini yaptı! 30 metrekarelik dükkâna sipariş yağıyor

Buldaç Elazığ ile özdeşleşmiş Elazığ Geceleri ve Harput Sefası adını verdiği kolonya çeşitlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine ulaştırıyor.

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Elazığ'da mühendislik yerine baba mesleğini yaptı! 30 metrekarelik dükkâna sipariş yağıyor

Babasının kendisine bıraktığı mirasa sahip çıktığını ifade eden Güven Buldaç, "Babam 1953 yılında İstanbul’da ünlü bir kolonya fabrikasında işe başlıyor." ifadelerini kullandı.

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