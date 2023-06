Elazığ'da komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

Komandonun her zaman mazlumun yanında olduğunu dile getiren Evren, "Kahraman ordumuzun Suriye'de yazdığı destanlar şanlı tarihimize altın harflerle yazıldı. Yazılmaya da devam edecek. Kan ve gözyaşının sel olduğu bu coğrafyaya bugün siz kahramanlarımızın gözlerinde azim cesaret ve karalılıkla gönderiyoruz. Komando her zaman mazlumun yanında yakınında ve yardımındadır. Bölücün de her zaman karşısında kartal gibi duran jandarma mazlumun karşısında da şefkat yumağıdır." dedi.