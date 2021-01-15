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Elazığ'da kaza kazaya neden oldu! 18 araç birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı

ELAZIĞ'da meydana gelen zincirleme kaza başka zincirleme kazalara neden oldu. 18 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çaydaçıra alt geçidine girişte Malatya Caddesinin her iki şeridinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlk zincirleme kaza kent merkezine giden yolda meydana geldi. 

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Cadde üzerinde buzlanma nedeniyle 1 kamyonet 5 otomobil birbirine girdi.

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Hemen ardından ise diğer şeritte 1 hafif ticari araç, alt geçidin duvarına çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken, park halindeki ambulansa minibüs, minibüse de 3 otomobil çarptı.

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