Elazığ'da kaza kazaya neden oldu! 18 araç birbirine girdi
ELAZIĞ'da meydana gelen zincirleme kaza başka zincirleme kazalara neden oldu. 18 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Çaydaçıra alt geçidine girişte Malatya Caddesinin her iki şeridinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlk zincirleme kaza kent merkezine giden yolda meydana geldi.
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Cadde üzerinde buzlanma nedeniyle 1 kamyonet 5 otomobil birbirine girdi.
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Hemen ardından ise diğer şeritte 1 hafif ticari araç, alt geçidin duvarına çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.
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Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken, park halindeki ambulansa minibüs, minibüse de 3 otomobil çarptı.
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