Elazığ'da hobi olarak başladı dükkanı müzeye döndü! 6 yılda yüzlerce eşya topladı: Gören şaştı kaldı
ELAZIĞ’da terzilik yapan Osman Şengür, antika eşyalara olan merakıyla 6 yılda topladığı yüzlerce eşyayı sergileyerek, dükkânını adeta bir müzeye çevirdi.
Elazığ’da yaşayan 74 yaşındaki Osman Şengür, terzilik mesleğini yarım asırdır sürdürüyor. Şengür, terziliğin yanında hobi olarak antika eser biriktirmeye başladı.
Tutkuya dönüşen bu hobi sonrasında Şengür, 6 yılda gaz lambası, ibrik, telsiz, kılıç ve silah gibi yüzlerce ürün topladı.
Şengür, daha sonra topladığı antikaları 30 metrekarelik terzi dükkânında sergilemeye başladı. Adeta müzeye dönen terzi dükkânı, müşterilerine tarihte yolculuk yaptırıyor.
Yaklaşık 50 senedir terzilik yaptığını aktaran Osman Şengür, “Küçüklükten beri terziliğe hevesim vardı. Çıraklıktan başladım, usta oldum. Askere gidip gelince kendi dükkânımı açtım." dedi.