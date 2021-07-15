Elazığ'da ev ev gezip topluyor! Büyük heyecan yaşıyor: 50 yıl sonra karşı karşıya gelmek..

Hiç tanışmadığı halk ozanlarının sesiyle 45-50 yıl sonra karşı karşıya gelmenin ve onları yeniden derlemenin heyecan verici olduğunu dile getiren Aygün Çam, "Yaklaşık 8 yılı aşkın bir süredir Anadolu, Yukarı Fırat türkülerini derleme ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirmekteyim." dedi.