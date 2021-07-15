Elazığ'da ev ev gezip topluyor! Büyük heyecan yaşıyor: 50 yıl sonra karşı karşıya gelmek..
ELAZIĞ’da müzik öğretmeni olan ve koro şefliği yapan Aygün Çam, 8 yıldır köy köy gezip eski bant kasetlerini topluyor.
Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosunda koro şefliği yapan 30 yaşındaki Aygün Çam, kendi imkanıyla 8 yıldır elinde sazı köy köy dolaşarak unutulmaya yüz tutmuş deyişleri ve türküleri kayıt altına alıyor. Çam, eski bant kasetleri dinleyip dijital ortama aktararak geleceğe taşımaya çalışıyor.
Bir yıllık süre zarfında 7 kasetin temizlenmesi, çözümlemesi ve bilgisayar ortamına aktarma işleminden sonra yeniden derleyip Türk halk müziği repertuvarına kazandırdı.
Hiç tanışmadığı halk ozanlarının sesiyle 45-50 yıl sonra karşı karşıya gelmenin ve onları yeniden derlemenin heyecan verici olduğunu dile getiren Aygün Çam, "Yaklaşık 8 yılı aşkın bir süredir Anadolu, Yukarı Fırat türkülerini derleme ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirmekteyim." dedi.
İşlemi anlatan Çam "Şu aşamada ise yapmış olduğumuz çalışmalar doğrultusunda hayatını kaybetmiş ozanlarımızın, dedelerimizin ailelerinin elinde bulunan eski bant kasetlerine ulaşarak dinliyorum. Kasetleri dinledikten sonra bazı işlemler gerçekleştiriyorum. Bu işlemlerin en başında kasetin temizlenmesi süreci var." ifadelerini kullandı.