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Elazığ'da bir ilk! 'Yetişmez' denildi hobi olarak başladı: Şimdi ABD'den sipariş yağıyor

Elazığ'da bir ilk! 'Yetişmez' denildi hobi olarak başladı: Şimdi ABD'den sipariş yağıyor

ELAZIĞ'da ‘Mehmetçik’ lakabıyla tanınan 66 yaşındaki Mehmet Hanifi Türkay, yetişmez denilen fıstığı kentte üreterek bir ilke imza attı.

Elazığ'da bir ilk! 'Yetişmez' denildi hobi olarak başladı: Şimdi ABD'den sipariş yağıyor

Elazığ merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gümüşbağlar köyünde ikamet eden 4 çocuk 9 torun sahibi Mehmet Hanifi Türkay (66), Elazığ’da bir ilke imza attı. 

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Elazığ'da bir ilk! 'Yetişmez' denildi hobi olarak başladı: Şimdi ABD'den sipariş yağıyor

Sanayide yedek parça üzerine 35 yıldır esnaflık yapan ve çevredekilerin ‘Mehmetçik’ lakabıyla tanıdığı Türkay, 26 yıl önce hobi olarak fıstık yetiştirmeye başladı.

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Elazığ'da bir ilk! 'Yetişmez' denildi hobi olarak başladı: Şimdi ABD'den sipariş yağıyor

O dönemlerde Gaziantep’ten aldığı destekle menengiç ağaçlarına yaptırdığı aşı ile üretime başlayan Türkay, şuanda 32 dönüm arazi üzerine 2 bin ağaçla fıstık üretimi yapıyor.

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Elazığ'da bir ilk! 'Yetişmez' denildi hobi olarak başladı: Şimdi ABD'den sipariş yağıyor

Elazığ’da bir ilki başararak rengi ve aromasıyla, kaliteli ve lezzetli ürünler elde eden Türkay, fıstığın başkenti olan Gaziantep’teki fıstık ihracatçılarının da ilgisini çekti. 

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