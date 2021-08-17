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Elazığ'da baraj suları 150 metre çekildi! Ortaya çıkanlar görenleri şaşırttı

İhlas Haber Ajansı
Elazığ'da baraj suları 150 metre çekildi! Ortaya çıkanlar görenleri şaşırttı

ELAZIĞ’da bir köyde baraj sularının 150 metre çekilmesiyle birlikte ortaya çıkanlar görenleri şaşırttı.

Elazığ'da baraj suları 150 metre çekildi! Ortaya çıkanlar görenleri şaşırttı

Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı Kumlutarla köyünde, yıllar önce baraj suları altında kalan mezarlar, suların çekilmesiyle birlikte gün yüzüne çıktı.

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Elazığ'da baraj suları 150 metre çekildi! Ortaya çıkanlar görenleri şaşırttı

1987 yılında yapılan Karakaya Barajı, bu sene yağışların az olması nedeniyle yaklaşık 150 metre çekildi.

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Elazığ'da baraj suları 150 metre çekildi! Ortaya çıkanlar görenleri şaşırttı

Baraja sıfır, eski adı Adaf olan köyde, yaklaşık 700 yıllık olduğu iddia edilen tarihi mezarlıklar gün yüzüne çıktı.

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Elazığ'da baraj suları 150 metre çekildi! Ortaya çıkanlar görenleri şaşırttı

 Tarihi mezarlar drone ile havadan görüntülendi.

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