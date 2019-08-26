Elazığ'da adamın mesanesinden çıkan şey doktorları şoke etti!

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Mustafa Kemal Atikeler, taşın 10 santimetre çapında 220 gram ağırlığında olduğunu ifade ederek, "30 yıllık meslek hayatımda gördüğüm en büyük mesane taşı diyebilirim. Yaklaşık 10 santimetre çapında. Bayağı büyük ve sert bir taş. Hastamızı ameliyat ettik ve mesanesindeki taşı çıkarttık. Hastamız şu an çok rahat ve yarın akşam taburcu edeceğiz" dedi.