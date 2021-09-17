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Elazığ bıçaklanan Japon turisti eve aldı! Bülent Serttaş'a bakın ne anlattı

İhlas Haber Ajansı
Elazığ bıçaklanan Japon turisti eve aldı! Bülent Serttaş'a bakın ne anlattı

ELAZIĞ'da bıçaklanan Japon turist gündem oldu. Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldıran ve tedavisi tamamlan Kameda’yı Elazığlı bir aile misafir etmeye başladı.

Elazığ bıçaklanan Japon turisti eve aldı! Bülent Serttaş'a bakın ne anlattı

Yaklaşık 12 sene önce bisikletine binen Japon vatandaşı Shogan Kameda (45), dünya turuna çıktı. Farklı ülkeleri gezdikten sonra Türkiye topraklarına gelen Kameda, geçtiğimiz günlerde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kamp yaptığı sırada dişlerini fırçalarken, bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 

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Elazığ bıçaklanan Japon turisti eve aldı! Bülent Serttaş'a bakın ne anlattı

Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldıran ve tedavisi tamamlan Kameda’yı Elazığlı bir aile misafir etmeye başladı.

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Elazığ bıçaklanan Japon turisti eve aldı! Bülent Serttaş'a bakın ne anlattı

Yazıkonak beldesinde Kamuran Aşar’ın evinde kalan Japon turisti ünlü sanatçı Bülent Serttaş ziyaret etti. 

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Elazığ bıçaklanan Japon turisti eve aldı! Bülent Serttaş'a bakın ne anlattı

Burada Kameda’ya çiçek vererek bir süre sohbet eden Serttaş, misafirperver olan aileyi kutlayarak her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti

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