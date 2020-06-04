El tipi UV ışık cihazları cep telefonları kadar yaygın olacak

Bilim insanları, dünya çapında en az 6 milyon 500 binden insanı enfekte eden yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) uzak tutabilen taşınabilir cihazları yapmaya bir adım daha yaklaştı. ABD’de yer alan Penn State Üniversitesinden bir ekip, kompakt bir cihazda UV radyasyonunu başarılı bir şekilde yayabilecek bir cihaz geliştirdi. Bununla birlikte; cihazda kullanılan UV ışınlarının yoğunluğu, cilt ve gözler için tehlikeli olduğundan bu tür cihazları ticari olarak satmanın fizibilitesi şu anda net değil.