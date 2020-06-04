El tipi UV ışık cihazları cep telefonları kadar yaygın olacak
ABD’li araştırmacılar, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) öldürebilen el tipi UV ışık cihazlarının yakında cep telefonları kadar yaygın olabileceğini öne sürdü. Penn State Üniversitesinden bir ekip, UV radyasyonunu çevreye yayan kompakt bir cihaz geliştirdi. Bununla birlikte; yoğun UV ışığının insan cildi ve gözleri için tehlikeli olabileceği bilindiğinden, bu tip aletlerin ticari satışıyla ilgili belirsizlik bulunuyor.
Uzmanlar, yıllardır UV ışınlarının virüslerin içindeki genetik materyali yok edebileceğini ve yüzeylerde hayatta kalma yeteneklerini engelleyebileceğini biliyor.
UV ışığı, mikropların yayılmasını kontrol etmek için toplu taşıma araçlarını, uçakları ve hastaneleri dezenfekte etmek için hali hazırda kullanıyor. Ancak, virüslerin yok edilmesini sağlamak için yüzeylerin aşırı yüksek dozlara maruz kalması gerekiyor. Kullanılan mevcut cihazlar ise hantal ve pahalı.
Bilim insanları, dünya çapında en az 6 milyon 500 binden insanı enfekte eden yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) uzak tutabilen taşınabilir cihazları yapmaya bir adım daha yaklaştı. ABD’de yer alan Penn State Üniversitesinden bir ekip, kompakt bir cihazda UV radyasyonunu başarılı bir şekilde yayabilecek bir cihaz geliştirdi. Bununla birlikte; cihazda kullanılan UV ışınlarının yoğunluğu, cilt ve gözler için tehlikeli olduğundan bu tür cihazları ticari olarak satmanın fizibilitesi şu anda net değil.
Araştırmacılar, virüslerin yüzeylerden silinebilmelerinin ana yolunun, dezenfektan ürünlerdeki kimyasallar ve UV ışığı olduğunu, özellikle de UVC olduğunu söylüyor.