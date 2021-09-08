El Salvador'da Bitcoin'in yasal para birimi olarak kabul edilmesi protesto edildi
Orta Amerika ülkesi El Salvador'da Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin Bitcoin'in 'yasal bir para birimi' olarak tanınmasına ilişkin yasa teklifinin kongreden geçmesinin ardından El Salvador, Bitcoin'i yasal hale getiren ilk ülke oldu. Para birimi olarak ABD dolarının kullanıldığı El Salvador'da yürürlüğe giren Bitcoin yasası başkent San Salvador'da protesto edildi. '30 dolarlık ücretsiz Bitcoin' açıklaması da halkı durduramadı.
Kripto para birimi Bitcoin, Orta Amerika ülkesi El Salvador'da yasal para birimi olarak kullanılmaya başlandı.
Bitcoin'in 'yasal bir para birimi' olarak tanınmasına ilişkin yasa teklifinin haziran ayında kongreden geçmesinin ardından söz konusu yasa önceki gün itibarıyla yürürlüğe girdi.
Böylece para birimi olarak ABD dolarının kullanıldığı El Salvador'da Bitcoin yasal olarak tedavüle girmiş oldu.
El Salvador, Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke olurken ülkede işletmelerin kripto para birimi Bitcoin'i kabul etmesi, şirketler ile vatandaşların vergi ödemelerini dahi kripto para ile yapabilmesinin önünü açtı.