Ekrem İmamoğlu'nun yerine kayyum atanırsa ne olur? Metropoll anketinde bomba sonuç!
Metropoll Araştırma seçmene İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan terör soruşturmasının Ekrem İmamoğlu'na olan yansımalarını sordu. Araştırmaya göre seçmen Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınması halinde desteğini daha da artıracak.
Partilere göre bakıldığında CHP seçmeni yüzde 87,8 desteğin artacağına inanırken AK Parti seçmeni de yüzde 31,9 oranla artacağına inanıyor.
Halkın 'İmamoğlu algısı'nın sorulduğu ankette İmamoğlu'nun terörle ilişkili kişileri işe aldığına dahilinin olduğu iddiaya inananlar yüzde 24'te kaldı.
İmamoğlu'nun bu kişileri işe aldığına inananlar AK Parti seçmeninde yüzde 54 iken en az inanan yüzde 2,7 ile HDP seçmeni.
Ekrem İmamoğlu yerine kayyum gelirse ne olur?
İmamoğlu'nun görevden alınarak yerine kayyum atanmasıyla İmamoğlu'na desteğin artacağına inananların oranı yüzde 63. Desteğin azalacağını inananlar ise yüzde 14,2.