Ekrem İmamoğlu'ndan Fatma Girik'in cenazesinde dikkat çeken hareket! İzin vermedi
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatma Girik'in cenazesinde kendisini alkışlayan kalabalığa müsaade etmedi.
İSTANBUL Etiler'de Pazartesi günü tedavi gördüğü özel hastanede koronavirüse bağlı gelişen zatürre sonrası çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat eden Fatma Girik'in kar muhalefeti dolayısıyla ertelenen cenaze ve anma töreni programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini alkışlayan kalabalığa izin vermemesi dikkat çekti.
Yeşilçam'ın usta ismi ve eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik için önce Şişli Belediyesi'nde bir program düzenlendi. Programa Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Girik'in kardeşi Günay Girik, manevi kızı Ahu Turan ve sanat camiasından birçok isim katıldı
Şişli Belediyesi'ndeki anma programınına ardından Girik için Cemal Reşit Rey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen diğer bir anma töreninde konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sanatçılığının yanı sıra sosyal yönü çok güçlü bir insandan bahsediyoruz. Daima halkın ve emekçinin yanında, toplumsal sorunları takip ederdi. Aynı zamanda dürüst, halkçı, Atatürkçü bir sanatçı Fatma Girik. Sağlam karakteriyle örnek gösterilen bir şahsiyetten bahsediyoruz. İnsanların ruhunda böyle bir duruşu simgeliyordu. Kendisini ve aynı tarihte ölen o çok kıymetli insanları da rahmetle, minnetle yad ediyorum." diye konuştu.
Kendisini alkışlayanları durdurdu
Cenaze töreni için Teşvikiye Camii'ne gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini alkışlayan kalabalığı durdurdu. Vatandaşları selamlayan İmamoğlu, alandan ayrıldı. Cenaze sonrasında kalabalık bir grubun Ekrem İmamoğlu'nu görünce alkışlamaya başlamasının ardından, Ekrem İmamoğlu'nun alkışlayan vatandaşları durdurduğu ve daha sonra vatandaşları selamladıktan sonra alandan ayrılması sosyal medyada konuşulanlar arasına girdi.