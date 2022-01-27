Ekrem İmamoğlu'ndan Fatma Girik'in cenazesinde dikkat çeken hareket! İzin vermedi

Şişli Belediyesi'ndeki anma programınına ardından Girik için Cemal Reşit Rey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen diğer bir anma töreninde konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sanatçılığının yanı sıra sosyal yönü çok güçlü bir insandan bahsediyoruz. Daima halkın ve emekçinin yanında, toplumsal sorunları takip ederdi. Aynı zamanda dürüst, halkçı, Atatürkçü bir sanatçı Fatma Girik. Sağlam karakteriyle örnek gösterilen bir şahsiyetten bahsediyoruz. İnsanların ruhunda böyle bir duruşu simgeliyordu. Kendisini ve aynı tarihte ölen o çok kıymetli insanları da rahmetle, minnetle yad ediyorum." diye konuştu.