Ekrem İmamoğlu'ndan boğaz turu eşliğinde seçim çalışması
İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında, Şişli'de eski meclis üyeleriyle buluştuktan sonra, seçim otobüsüyle Şişli, Beşiktaş, Sarıyer turu yaptı.
Boğazda yüzen gençler, İmamoğlu'nun seçim otobüsünü görünce, aracın önünü kesti. Gençlerden biri, "Ekrem Abi gönüllünüm. Sandıkları bırakmayacağız'' sözleriyle çevredekileri güldürdü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Şişli'de eski meclis üyeleriyle buluştuktan sonra, seçim otobüsüyle önce Şişli turu yapmak istedi.
Konvoy, daha sonra Beşiktaş yönüne ilerledi. İmamoğlu'nun seçim otobüsünü gören motosikletli bir genç, aracın duraklamasını fırsat bilerek İmamoğlu'na ulaşmayı başardı.
Gencin, "Bir öpeceğim. Adamsın sen adam" sözleri gülüşmelere neden oldu. Vatandaşlar, sevgi gösterilerinde bulundukları İmamoğlu'na, "Başkanım sakın vazgeçmeyin", "Seni bekliyorum, seviyorum. Sen var ya sen Başkan Trabzon'un kralısın. Sana laf atan utansın'', ''Her şey çok güzel olacak'' sözleriyle desteklerini bildirdi.