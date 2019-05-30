Ekrem İmamoğlu'ndan boğaz turu eşliğinde seçim çalışması

Gencin, "Bir öpeceğim. Adamsın sen adam" sözleri gülüşmelere neden oldu. Vatandaşlar, sevgi gösterilerinde bulundukları İmamoğlu'na, "Başkanım sakın vazgeçmeyin", "Seni bekliyorum, seviyorum. Sen var ya sen Başkan Trabzon'un kralısın. Sana laf atan utansın'', ''Her şey çok güzel olacak'' sözleriyle desteklerini bildirdi.