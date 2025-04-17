Ekrem İmamoğlu’na Haksızlık mı Yapıldı?



Ekrem İmamoğlu’na yapılan yolsuzluk operasyonları ve diplomanın iptali süreci sonrasında CHP’nin seçmeninde hareketlilik yaşandı oyları bir miktar arttı.

Betimar’ın anket sonucuna göre;

CHP yüzde 32,5, AK Parti yüzde 30,6 çıkıyor. MHP yüzde 10,1 alırken, DEM Parti yüzde 9,4,

Zafer Partisi yüzde 4,3, İYİ Parti yüzde 3,6, Yeniden Refah Partisi ise yüzde 2,9 çıkıyor.

GENAR’ın raporlamasında;

AK Parti yüzde 35,8 çıkarken, CHP yüzde 35,6 çıkıyor.

DEM Parti’nin yüzde 9 çıktığı ankette, MHP yüzde 8,8,

Zafer Partisi yüzde 2,5, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,4, İYİ Parti yüzde 2,3 çıkıyor.

Bu sonuçlara göre CHP, AK Partinin önüne geçememiş.

CHP siyasi kutuplaşmadan yeterince faydalanamamış.

Küçük partilerden büyük partilere doğru geçiş yaşanmış.

Yerel seçimlerden birinci parti olarak çıkan CHP bu birincili elinde tutamamış görülüyor.

CHP kendi iç sorunlarıyla mücadele ederken, halkın sorunlarına eğilmediği için, halkla bütünleşemediği için siyasi yükselişi de kısa sürdü.

Ekrem İmamoğlu hakkında açılan yolsuzluk davaları görülmeye başladığında CHP’nin oyları düşecek diye beklenirken,

CHP’nin oylarında artışta olabilir.

Çünkü, CHP seçmeninin bir kısmı Ekrem İmamoğlu’nun ‘yolsuzluk yaptığına’ inanmıyor. Bu operasyonun ‘yolsuzluk’ değil ‘siyasi karar’ olduğuna inanıyor.

Ekrem İmamoğlu’na ‘haksızlık yapıldığına’ inananların sayısı da oldukça yüksek.

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptalinin gerçekleşmesi ve sonrasında operasyonların yapılması süreci toplumun bir kesimi tarafından sorgulandı ve ortaya bir mağduriyet durumu çıktı. Bu mağduriyet algısının oluşmasında süreç yönetimindeki eksiklikler ve yanlışlar etkili oldu.

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına neden olan sebepler; Kent Uzlaşısı, İhaleye fesat karıştırma iddiaları, Suç örgütü yöneticisi ve üye olmak, İrtikap, Rüşvet

Nitelikli dolandırıcılık

Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek iddiaları.

Ekrem İmamoğlu siyasette önemli bir figür olabilir, ancak hakkında bulunulan iddialarda oldukça önemli. Bu iddiaların kamuoyuna anlatımının yetersiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü yapılan açıklama ve anlatılarda konuşanlar hep tarafgirdi. O nedenle de inandırıcı ve samimi bulunmadılar halk nezdinde.

Bu süreçte yapılan yanlışlar içinde belki de en dikkat çekeni Özgür Özel’in Türkiye’yi yabancılara şikâyet etmesi ve boykot kararıydı. “Terk edilmişlik hissediyoruz” diyerek dilenmek CHP seçmeni tarafından kabul görmedi.

Özel’in boykot çağrısı da yanlış bulundu.

Destekleyenlerin oranı azınlıkta kaldı. Boykot kararını vatandaş veto etti. Boykota karşı çıktı.

Şunu unutmamak gerek; MHP, Ak Parti, Zafer Partisi içinde var olan milli ve yerli seçmen CHP içinde de fazlaca var.

Sırrı Süreyya Önder’e Veda

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hastaneye kaldırıldı.

Sırrı Süreyya Önder'in hem aort yırtılması hem kalp durmasıyla hastaneye geldiği ve ölüm riski yüksek bir ameliyat gerçekleştirildiği belirtildi.

TBMM'deki çalışmalara 2 günlük ara verildi

Siyasetçi olmasının yanında bu memlekette direnişi ve eylemi sanatla ve kamerayla göstermiş bir yönetmen ve oyuncudur.

Nasıl bilirdiniz sorusuna cevap vermek fulu…