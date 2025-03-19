Ekrem İmamoğlu ve Kaotik Gidişat!!!

Ekrem İmamoğlu bahtsız bir siyasetçi…

Hakkında açılan davaların yanında bir de diplomasının iptali kararı verildi.

Kendisi İzmir’den çıkartma yapıp kendini cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edip Türkiye’yi karış karış gezecek CHP seçmeninin nabzını tutacaktı…

Sorun üstüne sorun…

Üstelik bu sorunlar kar topu gibi sürekli büyüyor en sonunda çığ olup yutacak!

İmamoğlu’nun diplomasının iptal edildi. Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne yatay geçişinde usulsüzlükler tespit edildi. Girne Amerikan Üniversitesi’nin kurucularından ve Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’ne geçişte referans olarak gösterdiği Özalp Tozan, İmamoğlu’nun yatay geçiş yaptığı 1990 yılında YÖK tarafından tanınmadıklarını söyledi. 1991 yılında tanınırlık için YÖK’e başvurduklarını, YÖK’ün bu talebi 1993 yılında değerlendirdiğini ifade etti.

Bunun üzerine:

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiğini bildirdi.

Karar sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı HUKUKSUZDUR. Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır." Dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Bu kararın bu şekilde alınmış olması, kararı alanların kendi tarihleri açısından hem de İstanbul Üniversitesi gibi 600 yıllık Türkiye'nin en önemli yüksek öğrenim kurumu açısından bir kara lekedir." Dedi.

Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamayacak. O zaman neyin başkanı olacak?

Mansur Yavaş mı cumhurbaşkanı adayı olacak?

Özgür Özel mi?

Dilek İmamoğlu mu?

İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmiş olması İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi için sorun teşkil etmiyor.

O halde İmamoğlu, CHP Genel Başkanı mı olacak?

Ekrem İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanı olmasını babası Kemal Kılıçdaroğlu nasıl karşılar?

Kurultaydan sonra birebir görüşme gerçekleştirmediler.

Kılıçdaroğlu, kendisine karşı kılıç kuşananın Ekrem İmamoğlu olduğunu biliyor o nedenlede güvenmiyor.

İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanlığını isteme sebebi bir anlamda siyasi olarak korunma çabasıdır.

Kılıçdaroğlu, siyasi olarak yaralı, bu yaraya Ekrem İmamoğlu tuz olur. Kemal Bey CHP Genel Başkanlığı koltuğunu Ekrem İmamoğlu’na verir mi?

Özgür Özel’in durumu ne olacak? Özel, Ekrem İmamoğlu’na karşı Kılıçdaroğlu ile iş birliği yapar mı? Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’na al sana koltuk buyur birazda sen otur der mi?

Mansur Yavaş faktörü cumhurbaşkanlığı için en aktif olanı. Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığı için harekete geçtiğinde CHP’de derin yarıklar oluşturdu. Mansur Yavaş, “Ben kimsenin yedeği değilim” diyerek karşı duruş sergiledi. İmamoğlu’nun Ankara’da 15 Mart’ta yaptığı salon toplantısına Mansur Yavaş ve Mansur Yavaş’a yakın belediye başkanları katılmadı. Tüm bunların siyasi misillemesi olacaktır.



Ekrem İmamoğlu için kaotik günler başlıyor!

Siyasi yasak aldığı ‘ahmak davası’ İstinafta,

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla açılan dava karar aşamasında,

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki sözlerinden dolayı, “Tehdit ve terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermekten” dolayı yargılanıyor.

Yerel seçimlerde İstanbul’da DEM Parti ile yapılan, “kent uzlaşısı” Ekrem İmamoğlu’nun icadıydı. “Kent uzlaşısı” terörle irtibatlı. Bu uzlaşı ile ilgili yurtdışında yapmış olduğu görüşmenin görüntü ve ses kaydından bahsediliyor. İngiliz kökenli olan bu kişiyle ne konuştuysa, neyin sözünü verip, neyin pazarlığını yaptıysa artık.

Kiralık Katil Netanyahu

İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze'ye geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını duyururken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi. Beyaz Saray İsrail'in bugün Gazze'ye düzenlediği saldırılar konusunda ABD'ye danıştığını teyit etti. Türkiye, İsrail'in Gazze'ye başlattığı acımasız saldırılara çok sert tepki gösterdi. ABD'den İsrail'e destek mesajı geldi.

İsrail Başbakanı Katil Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarla ilgili "Şu andan itibaren müzakereler sadece ateş altında yürütülecek" dedi.

Hamas'ın daha fazla rehinenin serbest bırakılması yönündeki tüm önerileri reddettiğini iddia eden Netanyahu, bu nedenle askeri harekatın yeniden başladığını açıkladı.

İsrail'in dün gece saatlerinde Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda şu ana kadar 404 kişi hayatını kaybetti, 562 kişi de yaralandı.