Ekrem İmamoğlu koltuğunu ortaokul öğrencisine devretti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin farklı ilçelerindeki okullardan gelen öğretmen ve öğrencileri makamında kabul ederek bir süre görüştü. İmamoğlu daha sonra makam koltuğunu Zekai Dede İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Halil Efe Kaya’ya devretti.