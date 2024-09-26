Ekrem İmamoğlu İçin tek sorun istinaf kararı mı?

Ekrem İmamoğlu’nun, YSK üyelerine “Ahmak” dediği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldığı bir davası var. İstinafta bekliyor.

CHP Genel Merkezi’nde davayı izlemek üzere Genel Başkan Yardımcıları ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın başkanlığında bir birim oluşturuldu.

Genel Merkez heyeti ile Ekrem İmamoğlu’nun avukatları bir araya gelerek istinaf kararı öncesinde bir eylem planı, yol haritası çizmeye çalışıyor.

Sosyalist Enternasyonal toplantısı için ABD’ye giden Sayın Özel yasak kararı çıkarsa hemen Türkiye’ye döneceğini açıkladı.

Ekrem İmamoğlu için ilk karar çıktığında o günlerde CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu Almanya’daydı. Kılıçdaroğlu yurda dönünceye kadar Ekrem İmamoğlu ile Meral Akşener, Saraçhane’de sahne almışlardı. Ablası Meral Akşener, İmamoğlu’nu bağrına basarak teselli etmişti.

Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmek için mi siyasi yasak kozunu kullanıyor.

Yoksa…

Ekrem İmamoğlu, CHP içinde cumhurbaşkanı adayı olarak kabul görüp tüm Türkiye’ye ilan edilirse siyasi yasak kararının onanması engellenir teorisi mi uygulanıyor.

Aksi takdirde eğer siyasi yasak kararı onanırsa;

İmamoğlu Sayın Özgür Özel’e ”Cumhurbaşkanı adaylığımı ilan etmediniz o nedenle siyasi yasak kararını onama cesaretini buldular” diyebilir.

Ben siyasi yasaklara, engellemelere her zaman karşı çıkmışımdır. Umarım istinaf mahkemesinden karar onanmadan döner. Siyaset kendi doğal alanında mücadele edilerek ilerlemelidir. Geçmişe ve yakın geçmişe bakıldığında siyasi yasaklamayla geriye çekilmek istenen siyasiler, liderler halkın desteği ile ödüllendirilerek bu ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı olmuşlardır.

İmamoğlu’na siyasi yasak gelirse CHP’de tüm dengeler değişecektir. Değişen dengeler Sayın Özel’e cumhurbaşkanı adaylığı yolu açacaktır.

İstinaf mahkemesi kararı kadar Ekrem İmamoğlu’nu rahatsız eden konulardan biri de üniversite diploması konusu.

İmamoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümü’nden

İstanbul Üniversitesi İngilizce Bölümü’ne yatay geçiş yapıyor.

Ekrem İmamoğlu İstanbul Üniversitesi’nde okuyor.

1990-1991 yıllında özel üniversitelerden devlet üniversitelerine geçiş var mıydı?

Eğer ki geçiş sistemi yoksa İmamoğlu’nun diploması geçersiz sayılacaktır. O nedenle İmamoğlu için tek sorun istinaf mahkemesi kararı mı?

Narin 21 Ağustos’ta Kayboldu!

21 Ağustos’tan bu yana yazıyorum. Katiller bulununcaya kadar da yazacağım. Başka sabiler ölmesin diye!

Narin cinayeti tüm Türkiye tarafından takip edilmeye devam ediyor. Yapılan otopsi sonucunda kesin ölüm nedeni belli olan küçük kızın kaybolduğu gün boğularak öldürüldüğü belirlenmişti.

Güran ailesinin verdiği çelişkili ifadeler ve deliller sonucunda pek çok aile üyesinin tutukluğu olduğu olayda yeni bir delile ulaşıldı.

Ahırda bulunan 2 izmarit soruşturma kapsamında alındı.

Bulunan izmaritlerin ne zamandır orada olduğu araştırılacak.

Öte yandan Tavşantepe Köyü'nde yaşanan şüpheli çocuk ölümleri soruşturmanın seyrini değiştirecek mi merak ediliyor.

Narin'in katledildiği Tavşantepe Köyü'nde 15 çocuk ölümü bulunuyor. Bu çocukların 9'u Güran ailesinden!