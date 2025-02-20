Ekrem İmamoğlu İçin Köprüden Önceki Son Çıkış

Kar bu defa İstanbul’a beklenen günden bir gün önce geldi. Valilik okulları tatil etti. Üniversitelerde tatil.

Ekrem İmamoğlu İstanbul için metro, metrobüs seferlerini arttırmalı, hava muhalefetinden dolayı yoğunlaşan trafik sorununa bir nebzede olsa çözüm üretmelidir.

İstanbul gibi bir mega kentte kar kalınlığı 30-50 santimetre aralığında olacağı tahmin edilirken İmamoğlu gereken tedbirleri aldıktan sonra kayak tatiline gitmeli ya da Rumeli Kavağındaki balıkçısında şömine başında sıcak şarabını içmelidir.

Karla mücadele için gerekli personel sayısı, araç gereç, kar küreme aparatları, iş makinaları, vinç ve kurtarıcılar, tuz stoku, solüsyon stoku arttırılmalıdır.

Ekrem İmamoğlu bu defa tedbirli davrandı.

“İstanbul’da mesai erken bitirildi. Araçların oluşturduğu bir yoğunluk söz konusu olunca, erken müdahaleyle tıkalı herhangi bir yol kalmadı. Karın engellediği bir ulaşım süreci yok, bütün yollar açık. Yağışın yoğun olduğu hatlarda ring şeklinde kar küreme ve diğer işlemleri yapan araçlarımız görevinin başında" dedi.

Evsizlerin tesisler ve anlaşmalı otellere yerleştirildiğini aktaran Ekrem İmamoğlu, "359'u erkek, 87'si kadın olmak üzere 446 hemşerimizi misafir ediyoruz. Gece saatlerde insanların araçlarını alamadığı hallere dönük tedbir almakla ilgili de saat 02.00'ye kadar metro ve tramvay seferleri hizmet verecek. Metro İstanbul ek seferler koyacak. İhtiyaç halinde de İETT ve Şehir Hatları katkı sunacak. Biz ve diğer kamu kurumları ne yaparsa yapsın sorunun kesin çözümü vatandaşlarımızın duyarlı davranmaları, mecbur kalmadıkça araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, toplu taşımayı kullanmaları" şeklinde konuştu.

Teşekkürler İmamoğlu…

Yağan kar bir anlamda şansınız ya da şanssızlığınız..

Sahte İçki Sahtekarları Azrail’le İş Birliği Yapıyor

Alkol bağımlılığı artarak ilerliyor.

Alkolden Ankara’da 58 kişinin öldüğü 40 kişinin yoğun bakımda olduğu haberlerini dinledik, okuduk.

Bu habere dair detaylar bilinmiyor.

Alkol satışları bu ülkede ticarileşerek gelir kapısı oldu.

ÖTV-KDV eklendiğinde içki fiyatının yüzde ellisinden fazlası vergi olarak ödeniyor. Yüksek vergi oranları alkol kullanan insanları ucuz içki arayışına itiyor. Bu da sahte içkiye olan talebi arttırıyor.

İnsanlar fiyatı yüksek olduğu için alkol içmekten, içki kullanmaktan vaz geçmiyor. Tam aksi ucuz alkollü içkinin izini sürüyor. Bu iz sürme hali çoğu zaman ölümle sonuçlanıyor. Sahte içkiyi yüksek vergi oranları doğurdu, kullanıcılar büyüttü demek yanlış olmasa gerek.

Merdiven altı üretilen sahte içkiler piyasada el altından gizli saklı satılıyor. Bu mekanların sıklıkla kontrol edilmesi bu sahte içkiyi üretenlere göz açtırılmaması için devletin tüm kurumları telakkuz halinde olmalıdır. İnsanların tercihleri ölüm sebebi olmamalıdır.