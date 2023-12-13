Ekrem İmamoğlu gerçekte genel başkan mı?

Ekrem İmamoğlu İstanbul’da yeniden kazanan olursa Özgür Özel cılız bir genel başkan olarak geri planda yer alır. Ekrem İmamoğlu CHP’ne genel başkan değil de lider olarak konumlanır. CHP Ankara’dan değil, İstanbul’dan yönetilir.

Aksi bir senaryoda;

Ekrem İmamoğlu İstanbul’da seçim kaybederse ne olur? CHP Genel Başkanı olur.

Bunun için gereken tüm siyasi şartları yerine getirir. İmamoğlu her konektörde kazanan olur. Özgür Özel’de kısa bir genel başkanlık tecrübesini tatmış olur.

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun en yakınında yol arkadaşıyken genel başkanlığı elde etmeyi başardıysa, Ekrem İmamoğlu’na karşı bir önlem planı yapmıştır. CHP kurultayından sonra Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu yapışık ikizler gibi hareket ediyor. Ekrem İmamoğlu kumandayı ele geçirmiş durumda.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da 81 il başkanıyla toplandı, Özgür Özel’in sonradan haberi oldu. Metazori bir şekilde katılmak zorunda kaldı.

Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce ile ittifak görüşmelerini yürütüyor. Bu durum siyasi yapıda Özgür Özel’in alanına müdahale ama Özel sessiz kalmayı tercih ediyor. Çünkü genel başkanlık Özgür Özel’e, İmamoğlu eliyle verildi helal oylarla alınmadı.

İYİ Parti ile siyasi ayrılık yaşanırken, ittifak için adaylara İmamoğlu görücü gitti. Çift başlı CHP görüntüsü rahatsız edici. O nedenle Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile zaman zaman mesai yapıyor. Özel,

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında denge oluşturmak istiyor.

Özgür Özel, Genel Başkan seçildikten sonra Kılıçdaroğlu’nu evinde ziyaret etmişti. Kılıçdaroğlu, “Bir an önce Ekrem’i sırtından at. Emanetçi olursun, genel başkan olamazsın. Ne istiyorsan yaparım, sana destek veririm” demişti.

Özgür Özel geçen hafta Kılıçdaroğlu’nu çalışma ofisinde ziyaret etti.

Bu ziyaretten güç birliği çıkar mı?

Böyle bir diyalog İmamoğlu ve Özel ilişkisini nasıl etkiler?

İmamoğlu, Özgür Özel’den genel başkanlığı geri alır mı?

Bir diğer soru;

Kurultayda Kılıçdaroğlu’nu destekleyen belediye başkanlarını Ekrem İmamoğlu tekrardan aday gösterir mi? Dediğim gibi kumanda İmamoğlu’nun elinde. İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını Ekrem İmamoğlu’nun tespit edeceği tartışmasız bir gerçek.

Kurultayda Kılıçdaroğlu’nu destekleyen 9 belediye başkanı:

Bakırköy-Bülent Kerimoğlu

Maltepe- Ali Kılıç

Ataşehir-Battal İlgezdi

Adalar-Erdem Gül

Şişli-Muammer Keskin

Sarıyer-Şükrü Genç

Esenyurt-Kemal Deniz Bozkurt

Kadıköy- Şerdil Dara Odabaşı’nı İmamoğlu ekibine dahil etmez diye düşünüyorum.

CHP Kurultayında Ekrem İmamoğlu ve ekibine destek veren belediye başkanlarının makamlarını koruyacağı kanaatindeyim.

Bu başkanlar:

Beylikdüzü-Mehmet Murat Çalık,

Büyükçekmece- Hasan Akgün,

Küçükçekmece-Kemal Çebi,

Kartal-Gökhan Yüksel,

Beşiktaş- Rıza Akpolat,

Bu arada İmamoğlu’nun sağ kolu Murat Ongun da Beşiktaş Belediye Başkanlığı’na talipmiş

CHP’yle ittifakla yol alanlar ve yol almak istemeyenler var. İstemeyenlerin üzerinden silindir geçiyor. Gönüllü olanlar ihya oluyor. Şu sıralar popüler olan Muharrem İnce. Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret edip seçimlerde destek açıklaması yaptı. Sonrasında Özgür Özel’le görüşmesi bekleniyor.

Oysa ki Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifak yapmadığı için siyasi linç yemişti. Cumhurbaşkanı adayı olduğu için Türk siyasetinin en ağır hakaretlerine hatta fetö yöntemli komploya maruz kalmıştı. Porno kaset iddialarıyla adaylıktan çekilmek zorunda kalmış ve hastanelik olmuştu. Muharrem İnce, hakkındaki iftiraların ev sahibinin CHP olduğunu ifade etmiş, yargıya da baş vurmuştu.

Muharrem İnce’ye iftira atanlar şimdi evine dön mesajı atıyor.