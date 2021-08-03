BIST 1.407
DOLAR 8,42
EURO 9,99
ALTIN 490,56

Ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in malulen emeklilik maaşı kesildi

Ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in malulen emeklilik maaşı kesildi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), İbrahim Tatlıses'in büyük bir izleyici kapasitesine sahip müzik programı olan İbo Show’a başlayınca 'yeniden çalışabiliyor' gerekçesiyle maaşını kesti.

Ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in malulen emeklilik maaşı kesildi

İbrahim Tatlıses, 2011 yılında İstanbul Maslak'ta silahlı saldırıya uğradı.

18
Ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in malulen emeklilik maaşı kesildi

Aracının içerisinde başına isabet eden mermiyle ağır yaralanan Tatlıses, yıllar süren bir tedavi sürecine başladı.

28
Ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in malulen emeklilik maaşı kesildi

Almanya, Türkiye ve ABD'de çok sayıda cerrahi operasyon geçiren usta sanatçı, vücudundaki hasar nedeniyle Haziran 2017'de 'malulen emeklilik' başvurusunda bulundu.

38
Ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in malulen emeklilik maaşı kesildi

İzmir Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) yapılan başvurunun ardından gerekli sağlık raporları istendi ve Tatlıses emekli edildi.

48