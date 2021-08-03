Ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in malulen emeklilik maaşı kesildi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), İbrahim Tatlıses'in büyük bir izleyici kapasitesine sahip müzik programı olan İbo Show’a başlayınca 'yeniden çalışabiliyor' gerekçesiyle maaşını kesti.
İbrahim Tatlıses, 2011 yılında İstanbul Maslak'ta silahlı saldırıya uğradı.
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Aracının içerisinde başına isabet eden mermiyle ağır yaralanan Tatlıses, yıllar süren bir tedavi sürecine başladı.
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Almanya, Türkiye ve ABD'de çok sayıda cerrahi operasyon geçiren usta sanatçı, vücudundaki hasar nedeniyle Haziran 2017'de 'malulen emeklilik' başvurusunda bulundu.
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İzmir Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) yapılan başvurunun ardından gerekli sağlık raporları istendi ve Tatlıses emekli edildi.
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