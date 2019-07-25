Ekranı katlanabilen Samsung Galaxy Fold'un çıkış tarihi açıklandı

Ekranı katlanabilen Samsung Galaxy Fold'un çıkış tarihi açıklandı

Ekran sorunları sebebiyle Galaxy Fold'un çıkış tarihi erteleyen Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, cihazda yapılan değişiklikleri ve piyasa çıkış tarihini duyurdu.

Ekranı katlanabilen Samsung Galaxy Fold'un çıkış tarihi açıklandı - Sayfa 1

Samsung Galaxy Fold modelinin 26 Nisan tarihinin ardından satışa sunulması bekleniyordu. Fakat Samsung Galaxy Fold modelindeki bazı sorunlar sebebiyle çıkış tarihini ertelemişti.

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Ekranı katlanabilen Samsung Galaxy Fold'un çıkış tarihi açıklandı - Sayfa 2

Samsung'un tanıttığı dünyanın ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold'un ekranının kırıldığı iddiaları çıkış tarihinin ertelenmesinde etkili oldu. 

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Ekranı katlanabilen Samsung Galaxy Fold'un çıkış tarihi açıklandı - Sayfa 3

Şirketten yapılan açıklamada "Geri bildirimleri tam değerlendirmek ve daha fazla deneme yapmak üzere Galaxy Fold'un piyasaya sürümünü ertelemeye karar verdik. Önümüzdeki haftalarda piyasaya çıkış tarihini duyurmayı planlıyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

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Ekranı katlanabilen Samsung Galaxy Fold'un çıkış tarihi açıklandı - Sayfa 4

Samsung, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, Galaxy Fold'un 2019 Eylül'ünde daha önce planlandığı gibi belirli ülkelerde satışa çıkarılacağını duyurdu.

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