Ekranı katlanabilen Samsung Galaxy Fold'un çıkış tarihi açıklandı
Ekran sorunları sebebiyle Galaxy Fold'un çıkış tarihi erteleyen Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, cihazda yapılan değişiklikleri ve piyasa çıkış tarihini duyurdu.
Samsung Galaxy Fold modelinin 26 Nisan tarihinin ardından satışa sunulması bekleniyordu. Fakat Samsung Galaxy Fold modelindeki bazı sorunlar sebebiyle çıkış tarihini ertelemişti.
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Samsung'un tanıttığı dünyanın ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold'un ekranının kırıldığı iddiaları çıkış tarihinin ertelenmesinde etkili oldu.
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Şirketten yapılan açıklamada "Geri bildirimleri tam değerlendirmek ve daha fazla deneme yapmak üzere Galaxy Fold'un piyasaya sürümünü ertelemeye karar verdik. Önümüzdeki haftalarda piyasaya çıkış tarihini duyurmayı planlıyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.
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Samsung, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, Galaxy Fold'un 2019 Eylül'ünde daha önce planlandığı gibi belirli ülkelerde satışa çıkarılacağını duyurdu.
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