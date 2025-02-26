Ekonomik Şiddete Ticaret Bakanlığı Kırmızı Alarm Verdi!

Uzunca bir süredir haksız kazanç elde etme çetesi iş başında… Ekmekten, peynire, sütten, yoğurda, portakaldan, elmaya. Hatta yangın kitinden, eğitime… Skalası oldukça geniş, neredeyse tüm ürünlerde vatandaşa ekonomik şiddet uygulayan bir yapı söz konusu.

Tüketicinin Korunması Mevzuatı kapsamında Ticaret Bakanlığı; Marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerindeki fahiş fiyat artışları, Ekmek fiyat tarifelerine aykırı satışlar, Kasap, manav, fırın, restoran, pastane, kırtasiye, okul…

Otomotiv sektöründeki stokçuluk eylemleri, Hazır beton ve çimento sektöründeki fahiş fiyat, Fiyat tarifelerine aykırı satışlar kurul gündemine alınarak harekete geçildi.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2023 yılında fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 355 milyon 804 bin 957 lira idari para cezası uygulandı.

Böylece, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplam 61 milyon 66 bin 431 lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı bakanlık olarak, piyasalarda fiyatlama davranışlarını bozarak tüketicileri olumsuz etkileyen bu eylemleri yapanlara ve firmalara gerekli idari tedbirleri uygulamak konusunda kararlılıkla ilerlenmektedir.

Ama iş sadece bakanlık bünyesinde kalmıyor. Fırsatçılar, stokçular, mafyalaşarak ilerliyor. Her gün yeni bir alana el atan bu aç gözlüler Bolu-Kartalkaya'daki otel yangını felaketini bile istismar ettiler.

Bu denli acıyı bile fırsata çevirdiler. Özellikle e-ticaret platformları üzerinden yangın güvenlik kitlerine yönelik fahiş fiyat artışları yaparak haksız kazanç elde ettiler.

Bakanlığın dikkatinden kaçmayan bu durum içinde gerekli denetimler yapılarak sürece para cezası uygulamaları dahil edilmiştir. Bu işletmelere 7 milyon 696 bin 810 lira ceza uygulanmıştır.

Diğer yandan özel okullar da mercek altına alındı. Düşünün eğitim kurumlarının bir kısmı tam anlamıyla ticarethaneye dönüştü. Özel okulların etüt, yemek, kitap-kırtasiye ve kıyafet gibi temel hizmetlerinde fahiş fiyat artışı uygulanıp veliye ekonomik mobing uygulan bu kurumlar içinde Bakanlık müfettişlerinin sahada daha yoğun olması gerektiği kanaatindeyim.

Etüt, yemek, kitap-kırtasiye ve kıyafet ücretlerinde helal ve ahlaki olmayan en yüksek fiyat artışlarını uygulayan özel okullar içinde gerekli ceza uygulanmalıdır. Pek çok anne baba çalışarak çocukları kaliteli bir eğitim alsın, güvende olsunlar diye evlatlarını bu özel okullarda okutmanın maddi yüküyle ezilmek pahasına gecesini gündüzüne katmakta, ömrünü harcamaktadır.

O nedenle adil, hakkaniyetli ve ahlaki kazançla yol almalı özel okullar.

Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun sürekli bu toplumdaki ticarethaneleri denetlemesi ve gerekli maddi ve kapatma cezası vermesiyle ilerlenemez. Tabi ki Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat ve tüm ekibine emekleri için teşekkür ediyorum. Fakat bu toplumun her ferdi yazılı olmayan ahlak kurallarına uymalıdır. İnsanlar yanlış yaptığında metafizik gerilim yaşamıyor. Yaptığı gayri ahlaki durumu hemen kafasında normalleştiriyor. Esas büyük sorun tamda bu...

Uzunca zaman önce katıldığım bir konferansta da ifade etmiştim bu ülkeye yaptırım gücü yüksek bir ahlak bakanlığı kurulmalı diye. Bir toplumun ahlaki düşünce yapısı değişmediği sürece o toplumun ahlaki değerlere uygun yaşaması beklenemez.

Adalet,

Adap,

Ahlak

Bu üç kavramdan biri eksik olduğunda düzen bozuluyor. O nedenle birileri hep tepiniyor.

George Washington Üniversitesi’nde bir Müslüman profesör 2016 da ahlak üzerine geniş çaplı bir araştırma yapıyor. Tüm dünyada ahlaki değerlere en uygun yaşayan ülke sıralamasında İrlanda birinci geliyor. İkinci; Yeni Zelanda ve üçüncü Finlandiya oluyor. İsveç, Kanada diye gidiyor.

Malezya 39. Sırada, Türkiye 103. sırada. Yani Müslüman ülkeler Müslüman çıkmadılar.

Bu ekonomik şiddet Bakanlık eliyle kesilen cezalarla durdurulamaz, ancak azalır. O nedenle Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat Bey’e ve ekibine teşekkür ediyorum ama herkes kendi tezkiyesini düzeltirse, toplumun ahlakı düzelir.