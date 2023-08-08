Ekmek yapan kadınların tandır ateşi faciaya yol açtı! Sıçrayan alevler iki ev ve samanlığı yaktı

Alevler kısa süre ev ile birlikte C.Y., isimli şahsın samanlık ve evini sardı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.