Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor! Erkek kadın farketmiyor
Korumalık ve bodyguardlık yaparken Kemal Sunal'ın bir filmindeki "Mazlum'u getirin bana" repliğinden esinlenerek "stres koçu" olmaya karar veren Hasan Rıza Günay, kadın erkek müşteri ayırmaksızın dayak yiyerek geçimini sağlıyor. Evde, ofiste, çağrıldığı her yerde dayak yiyen Günay'a isteyen müşterisi pasta, yumurta, su balonu da atabiliyor...
"Stres Koçu" adını onaylatarak Türkiye'nin ilk tescilli dayak yiyen adamı olan Hasan Rıza Günay, 11 yıldır stres atmak isteyenlerin tekme ve tokatlarıyla geçiniyor. 6 yıl yaşadığı ABD'de ilginç formatlarla mesleğini icra eden Günay'ın müşterilerinin çoğunu kadınlar oluşturuyor.
Çevresindekilerin bir zanaatı varken kendisinin işsizliği içinde ukde kalan Günay, Kemal Sunal'ın Şark Bülbül'ü filminden esinlenerek 2010 yılında kendi işini kurdu. Filmin "Mazlum'u getirin bana" ünlü repliğinden yola çıkarak, canı sıkılan, patronuna, eşine kızan, stres atmak isteyenlerden para karşılığında dayak yemeye başladı.
Başvurusu 2012'de onaylanan ve "Stres Koçu" markasını Türkiye Patent Enstitüsü güvencesi altına alan Günay böylelikle Türkiye'nin ilk tescilli dayak yiyen adamı oldu.
Stres Koçu'nun, insanlara depresyon, panik atak, sıkıntı, sinir hastalığı gibi durumlarda profesyonel destek sağlayan, etkinlik düzenleyen kişi olduğunu anlatan Günay, mesleğini icra ederken uyguladığı teknikleri şöyle anlattı: