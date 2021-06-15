'Ekmek parasına biriyle ol' sözü Esra Erol'u şok etti! Kızı açıkladı: Başka erkeklerle...
ATV'de yayınlanan Esra Erol programında Ali Biryan, Eşref Timur ve İlknur Biryan olayı izleyenleri hayrete düşürdü.
Esra Erol’da programına TikTok fenomeni İlknur Biryan damga vurdu. Samsun’dan gelen Ali Biryan, 7 çocuğunun annesi İlknur Biryan’ın 24 Mayıs’ta evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini belirterek Esra Erol’dan yardım istedi.
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Canlı yayına telefonla bağlanan İlknur Hanım’ın söyledikleri ise izleyicileri şoke etti.
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Eşini sevdiğini dile getiren Ali Biryan, İlknur Biryan’a geri dön çağrısında bulundu.
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21, 17, 10, 7 ve daha küçük yaşta çocuklarını bırakarak kaçan kadının daha önce de Ankara'ya iki günlüğüne kaçtığı ortaya çıktı.
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