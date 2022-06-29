Ekmek parası için çadırda yaşıyorlar! Orman kesim işçileri köy nüfusuna ulaştı
Geçtiğimiz sene Muğla'da çıkan orman yangını sonrası birçok ilden yanan ağaçların kesimi için gelen orman kesim işçileri çadırlarda yaşarken verdikleri zorlu mücadeleyi anlattı.
Muğla’da geçen yıl çıkan orman yangını sonrası Türkiye’nin birçok ilinden yanan ağaçların kesimi için gelen işçilerin bulunduğu Kavaklıdere Göktepe sahasında, çadırlarda yaşamını sürdüren kesim işçileri bir köy nüfusuna ulaştı.
Kavaklıdere ve Menteşe ilçesi sınırlarında yaklaşık 19 bin hektar alanın yandığı bölgede kesim için orman işçileri yaklaşık 10 aydır bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
Geçen yıl Ağustos ayında başta Adana, Tokat, Ankara olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinden Muğla’da yanan ağaçların kesimi için gelen vatandaşlar zorlu kış şartlarını geride bıraktı.
Tavuk, köpek besliyorlar, arıcılık yapıyorlar
Geçen kış ayında yoğun kar yağışının yaşandığı, yolların ulaşıma kapandığı Kavaklıdere Göktepe mevkiinde kesim çalışması yürüten orman işçileri, yanan sahanın büyük bölümünde çalışmalarını tamamladı. Doğup büyüdükleri topraklardan uzakta yaşam süren işçiler, köy yaşantısını aratmayacak şekilde tavuk, kedi, köpek, küçükbaş hayvan beslerken, arıcılık da yapmaya başladı.
Yazın gelmesi ile rahat bir nefes aldılar
Zorlu geçen ve kış boyunca kar yağışının etkili olduğu bölgede şiddetli rüzgar nedeniyle çadırları uçan, çok sayıda kesim işçisinin dışarıdan gelen bir vatandaşın bulaştırdığı Korona virüs nedeniyle yaşam mücadelesi veren kesim işçileri yaz aylarının gelmesi ile rahat bir nefes aldılar.