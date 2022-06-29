Ekmek parası için çadırda yaşıyorlar! Orman kesim işçileri köy nüfusuna ulaştı

Yazın gelmesi ile rahat bir nefes aldılar

Zorlu geçen ve kış boyunca kar yağışının etkili olduğu bölgede şiddetli rüzgar nedeniyle çadırları uçan, çok sayıda kesim işçisinin dışarıdan gelen bir vatandaşın bulaştırdığı Korona virüs nedeniyle yaşam mücadelesi veren kesim işçileri yaz aylarının gelmesi ile rahat bir nefes aldılar.