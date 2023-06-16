Ekmek almak için evden çıktı sırra kadem bastı! Kayseri'de herkes Eren'i arıyor
İhlas Haber Ajansı
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesindeki iddiaya göre evinden ekmek almak için çıkan 8 yaşındaki Eren'den 16 saattir haber alınamıyor. Ekipler her taşın altına bakıyor...
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çavuşağa Mahallesinde evinden sabah saatlerinde ekmek almak için çıkan Eren E. uzun süre evine dönmedi.
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Eren E.’nin ailesinin durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye AFAD ve ANDA Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
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Ekipler, geniş çaplı çalışma başlatırken henüz bir ize rastlanamadı. Çalışmalar devam ediyor.
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