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Ekmek almak için evden çıktı sırra kadem bastı! Kayseri'de herkes Eren'i arıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Ekmek almak için evden çıktı sırra kadem bastı! Kayseri'de herkes Eren'i arıyor

Kayseri’nin Kocasinan ilçesindeki iddiaya göre evinden ekmek almak için çıkan 8 yaşındaki Eren'den 16 saattir haber alınamıyor. Ekipler her taşın altına bakıyor...

Ekmek almak için evden çıktı sırra kadem bastı! Kayseri'de herkes Eren'i arıyor

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çavuşağa Mahallesinde evinden sabah saatlerinde ekmek almak için çıkan Eren E. uzun süre evine dönmedi.

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Ekmek almak için evden çıktı sırra kadem bastı! Kayseri'de herkes Eren'i arıyor

Eren E.’nin ailesinin durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye AFAD ve ANDA Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. 

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Ekmek almak için evden çıktı sırra kadem bastı! Kayseri'de herkes Eren'i arıyor

Ekipler, geniş çaplı çalışma başlatırken henüz bir ize rastlanamadı. Çalışmalar devam ediyor.

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Ekmek almak için evden çıktı sırra kadem bastı! Kayseri'de herkes Eren'i arıyor
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