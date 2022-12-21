Ejderha dövmeli hanımağa dehşeti! Baltayla genç kızın parmaklarını kesti
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde kurdukları dehşet çiftliğinde esnafa işkence yaparak haraç toplayan, genç kızlara işkence ile tecavüz edip kameraya alan çete ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Çetenin hanımağası olduğu belirtilen Rabia Dilruba C. yakalandı. Hanımağa Rabia Dilruba C.'nin de çete lideri Mehmet Salih T. gibi ejderha dövmesi yaptırdığı belirtildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde kurdukları çiftlikte haracını ödemeyen esnafı ve genç kızları kaçırarak işkence yapıp tecavüz ettiği belirlenen çeteyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Çetenin Hanımağası Rabia Dilruba C. yakalandı. Hanımağa ile ilgili kan donduran ayrıntılar ortay çıktı.
Çetenin lideri "Ejder Salih" lakaplı Mehmet Salih T. ile 7 adamı düzenlenen ilk operasyonda yakalanarak tutuklanmıştı. Ejder Salih, 18 yaşında işkence ile tecavüz edilip baltayla parmakları kesilen genç kız tarafından sırtındaki ejder dövmesinden teşhis edilmişti.
Polis aranan 4 firari ismi yakalamak için çeteye yönelik operasyonlarına devam etti. Son olarak çetenin hanımağası olduğu ileri sürülen Rabia Dilruba C., polisin düzenlediği baskın sonucu saklandığı evde yakalandı.
Dehşet çetesinin 'hanımağası' olduğu belirtilen Rabia Dilruba C.'nin de çete lideri 'Ejder Salih' lakaplı Mehmet Salih T. gibi ejderha dövmesi yaptırdığı belirlendi.