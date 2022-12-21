Ejderha dövmeli hanımağa dehşeti! Baltayla genç kızın parmaklarını kesti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kurdukları çiftlikte haracını ödemeyen esnafı ve genç kızları kaçırarak işkence yapıp tecavüz ettiği belirlenen çeteyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Çetenin Hanımağası Rabia Dilruba C. yakalandı. Hanımağa ile ilgili kan donduran ayrıntılar ortay çıktı.