Egzamaya ne iyi gelir tedavisi nötral sabunları kullanın!
Egzama, stres ya da alerji sonucunda ciltte meydana gelen bir deri hastalığıdır. Kaşıntı, kızarıklık şikayetlerine neden olan egzamayı evde geçirmeniz mümkün. İşte egzamadan kurtulmanızı sağlayacak öneriler!
Egzama halk arasında yaygın olan bir cilt problemidir. Özellikle son dönemde koronavirüs pandemisinin etkisiyle sık kullanılan dezenfektan, kolonya gibi ürünler egzama şikayetlerini ortaya çıkardı. Egzamayı evde tedavi etmenizi sağlayacak önerileri sizin için paylaştık...
Egzama genellikle deride el ve ayakta bacaklarda saç diplerinde çıkan egzama belirtileri arasında kızarıklık, pullanma, kaşıntı, sulantı, yanma hissi yer almaktadır. Egzama ilk etapta içi su dolu kabarcıklar olarak kendini gösterir. Daha sonra bu kabarcıkların yerini kepeklenmeler, kabuklar alır ve son aşamada ciltte kalınlaşma gözlenir.
Egzama teşhisi dermatolog tarafından muayene bulguları ve ciltteki belirtilerden yola çıkarak koyulabilir. Bunun yanı sıra, egzamalı kişilerde sık görülen bir takım alerjik durumları tespit etmek için Deri Prick Testi ve kan testi gibi bir takım alerji testleri istenebilir.
Egzama oluşumunda genetik faktörler, alerjiler ya da kullanılan çeşitli kimyasal malzemeler rol alabilir. Farklı egzama tiplerine göre oluşum nedenleri değişiklik gösterebilir.