Egzamaya ne iyi gelir tedavisi nötral sabunları kullanın!

Egzama teşhisi dermatolog tarafından muayene bulguları ve ciltteki belirtilerden yola çıkarak koyulabilir. Bunun yanı sıra, egzamalı kişilerde sık görülen bir takım alerjik durumları tespit etmek için Deri Prick Testi ve kan testi gibi bir takım alerji testleri istenebilir.