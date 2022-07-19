Egzaması olan kişiler dikkat! İşte doğal yoldan egzamadan kurtulma yöntemleri
Yaşlılar başta olmak üzere her yaşta insanı etkileyen egzama için kimyasal ilaçlar yerine doğal ve bitkisel tedavi yöntemleri bulunuyor.
Başta yaşlılar olmak üzere her yaştan insan dönem dönem egzama sıkıntısı çekiyor. Tedavi için farklı ilaçlar kullanılsa da, ilaçların içerisindeki kimyasal maddeler bu kez farklı sorunlara sebep oluyor. İşte doğal ve bitkisel yollarla egzamadan kurtulabilmenin yönleri...
Aloe Vera
İçeriğindeki jelden dolayı çok çeşitli rahatsızlıkların tedavisi için etki olan aloe vera, antibakteriyel ve antimikrobiyal özelliklerinden dolayı egzamanın görüldüğü bölgelere uygulandığı zaman görülen kaşıntı,, kızarıklık ve çatlamaların iyileşmesine yardımcı olur. Bazen yanma etkisi yapabileceğinden aloe vera jeli kullanılırken az ve dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır.
Yulaf ezmesi
İltihaplı cildi sakinleştirmeye ve çatlamış cildi onarmaya yarayan yulaf, egzamalı cildin yatıştırılması ve iyileştirmesi için uygulanacak olan yulaf, toz haline getirilerek tahrişli cilde uygulanır ve 10 dakika bekletildikten sonra ılık su ile durulanır. Uygulamadan sonra cilde nemlendirici sürülmelidir.
Elma sirkesi
Birçok rahatsızlık için geleneksel tedavi yöntemlerinden birisi olan elma sirkesi, egzamalı ciltte görülen kaşıntı ve kızarıklığa içeriğindeki asitlerden dolayı etki ederek cildin rahatlamasını ve egzamadan dolayı görülen rahatsızlıkların giderilmesine yardımcı olur. Su ve elma sirkesi ile yapılacak olan karışım egzamanın olduğu bölgeye pamuk yardımı ile 2 günde 1 düzenli olarak uygulanmalıdır.