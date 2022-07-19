Egzaması olan kişiler dikkat! İşte doğal yoldan egzamadan kurtulma yöntemleri

Elma sirkesi

Birçok rahatsızlık için geleneksel tedavi yöntemlerinden birisi olan elma sirkesi, egzamalı ciltte görülen kaşıntı ve kızarıklığa içeriğindeki asitlerden dolayı etki ederek cildin rahatlamasını ve egzamadan dolayı görülen rahatsızlıkların giderilmesine yardımcı olur. Su ve elma sirkesi ile yapılacak olan karışım egzamanın olduğu bölgeye pamuk yardımı ile 2 günde 1 düzenli olarak uygulanmalıdır.