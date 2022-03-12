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Efsane film Disney Plus'ta dizi oluyor! Yılmaz Erdoğan imzayı attı: Kurtlar Vadisi detayı...

Efsane film Disney Plus'ta dizi oluyor! Yılmaz Erdoğan imzayı attı: Kurtlar Vadisi detayı...

Disney Plus, dizi ve sinema sektöründeki taşları yerinden oynatabilecek adımlar atmaya devam ediyor.

Efsane film Disney Plus'ta dizi oluyor! Yılmaz Erdoğan imzayı attı: Kurtlar Vadisi detayı...

Disney Plus, Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor. Yaz aylarında izleyiciyle buluşacak olan Disney Plus, reklamlı bir versiyonuyla da daha uygun fiyata sahip olunabilecek 

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Efsane film Disney Plus'ta dizi oluyor! Yılmaz Erdoğan imzayı attı: Kurtlar Vadisi detayı...

Disney Plus, daha Türkiye'ye gelmeden şimdiden yaptığı anlaşmalarla adını duyurmaya başladı.

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Efsane film Disney Plus'ta dizi oluyor! Yılmaz Erdoğan imzayı attı: Kurtlar Vadisi detayı...

Ünlü oyuncuların birer birer katıldığı Disney Plus'a son olarak Yılmaz Erdoğan da dahil oldu.

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Efsane film Disney Plus'ta dizi oluyor! Yılmaz Erdoğan imzayı attı: Kurtlar Vadisi detayı...

Erdoğan'ın sevilen filmlerinden birinin 3 sezonluk bir dizi olarak Disney Plus'ta yer alacağı bilgisi ise izleyicilerinde büyük bir heyecan oluşturdu. 

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