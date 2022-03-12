Efsane film Disney Plus'ta dizi oluyor! Yılmaz Erdoğan imzayı attı: Kurtlar Vadisi detayı...
Disney Plus, dizi ve sinema sektöründeki taşları yerinden oynatabilecek adımlar atmaya devam ediyor.
Disney Plus, Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor. Yaz aylarında izleyiciyle buluşacak olan Disney Plus, reklamlı bir versiyonuyla da daha uygun fiyata sahip olunabilecek
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Disney Plus, daha Türkiye'ye gelmeden şimdiden yaptığı anlaşmalarla adını duyurmaya başladı.
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Ünlü oyuncuların birer birer katıldığı Disney Plus'a son olarak Yılmaz Erdoğan da dahil oldu.
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Erdoğan'ın sevilen filmlerinden birinin 3 sezonluk bir dizi olarak Disney Plus'ta yer alacağı bilgisi ise izleyicilerinde büyük bir heyecan oluşturdu.
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