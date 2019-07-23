Efsane dizi Behzat Ç.'den heyecan dolu yeni tanıtım! Behzat Ç'nin başına 3 yıl önce ne geldi?
25 Temmuz'da Blu TV'de yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanan efsane dizi Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi'nin heyecan dolu yeni tanıtımı yayınlandı.
BluTV’nin özel yapımı olarak, 6 yıl aradan sonra yeniden bu Perşembe günü (25 Temmuz) sevenleri ile buluşacak olan diziden yeni sezonun son tanıtımı yayınlandı.
Yeni sezonun yayın tarihine son 3 gün kala ‘Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi’nden gelen tanıtım geri sayım heyecanını arttırdı. Tanıtımda Ercüment Çözer’in (Nejat İşler) Behzat Başkomiser’e (Erdal Beşikçioğlu) 3 sene önce başına gelen ama hatırlamadığı bir olaydan bahsetmesi merak uyandırdı.
İnter Medya’nın yapımcılığında, Ercan Mehmet Erdem’in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Akar oturuyor.
Tanıtımı izlemek için tıklayın.
Başrolünde Erdal Beşikçioğlu olmak üzere oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol, Ayça Eren, Ahu Türkpençe yer alıyor.